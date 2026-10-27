Військовий назвав єдине, що зменшить розрив між фронтом і тилом: шокувальна заява

Сергій Мірошніченко / © ТСН

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Військовий та блогер Сергій Мірошніченко вважає, що зменшити розрив між тилом та фронтом зараз неможливо. На його думку, єдине, коли люди масово братимуть зброю — це коли фронт підійде ближче.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці ТСН Юлії Кирієнко.

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Військовий зазначив, що зараз мало охочих мобілізовуватись до війська і єдине, що це ймовірно зможе змінити — це ситуація 2022 року, коли окупанти були біля Києва.

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«Я для себе вивчав історію — Перша світова, Друга світова. Цей розрив є. Якщо ще з тих часів до цих часів не знали, як його зменшити (розрив між тилом і фронтом — ред.), він так і буде. Немає такого слова, що я скажу щось і всі — так, погнали. Єдине, щоб люди зрозуміли, що в країні війна — згадаймо 2022 рік. Єдиний спосіб запросити людей на фронт — це щоб фронт прийшов сюди», — сказав Сергій Мірошніченко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Блогер Сергій Мірошніченко з "10 тупих запитань": про мобілізацію, страх, хейт та реалії армії

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