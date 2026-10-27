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Військовий назвав єдине, що зменшить розрив між фронтом і тилом: шокувальна заява
Військовий пояснив, чому в Україні є розрив між тилом та фронтом. Він також назвав небезпечну ситуацію, яка все може змінити.
Військовий та блогер Сергій Мірошніченко вважає, що зменшити розрив між тилом та фронтом зараз неможливо. На його думку, єдине, коли люди масово братимуть зброю — це коли фронт підійде ближче.
Про це він сказав в інтерв’ю журналістці ТСН Юлії Кирієнко.
Військовий зазначив, що зараз мало охочих мобілізовуватись до війська і єдине, що це ймовірно зможе змінити — це ситуація 2022 року, коли окупанти були біля Києва.
«Я для себе вивчав історію — Перша світова, Друга світова. Цей розрив є. Якщо ще з тих часів до цих часів не знали, як його зменшити (розрив між тилом і фронтом — ред.), він так і буде. Немає такого слова, що я скажу щось і всі — так, погнали. Єдине, щоб люди зрозуміли, що в країні війна — згадаймо 2022 рік. Єдиний спосіб запросити людей на фронт — це щоб фронт прийшов сюди», — сказав Сергій Мірошніченко.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Блогер Сергій Мірошніченко з "10 тупих запитань": про мобілізацію, страх, хейт та реалії армії