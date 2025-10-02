Військовий передавав Росії дані про місця дислокації побратимів: сума “заробітку” шокує

В Україні засудили військового за співпрацю з РФ / © ТСН

В Україні до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили військового, який за 2 000 грн здавав росіянам місця дислокації ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Тростянецького районного суду Вінницької області.

Чоловік передавав РФ дані про дислокацію військових

За даними суду, в липні 2024 року чоловік погодився на співпрацю з росіянами. В серпні 2024-го він передав окупантам місце дислокації ЗСУ.

16 серпня 2024 року чоловіка мобілізували, 26 серпня він склав присягу.

Далі його направили для навчання як курсанта до школи індивідуальної підготовки військової частини. Тоді він поновив контакт із росіянами та запропонував їм надавати інформацію про військову частину і своїх побратимів. Це тривало до вересня 2024-го.

Що розповів підозрюваний

На суді чоловік провину визнав лише частково. Він заявляв, що нібито «його знайомий, який звів його з росіянами, казав, що це не окупант, а співробітник СБУ».

«Виконував ці завдання протягом літа 2024 року з ідеологічних мотивів, оскільки вважав, що виконує завдання співробітників СБУ. За виконання останнього завдання, а саме надання координатів місця розташування Спеціалізованої прокуратури, отримав у кінці серпня винагороду шляхом переказу на його банківську картку в сумі 2 000,00 грн», — йдеться у свідченнях чоловіка.

Підсудний розповів, що згодом його мобілізували і з ним знову сконтактував «знайомий».

«Тоді ж дізнався, що спілкується зі співробітником спецслужб Російської Федерації. Останній його попередив, що в разі невиконання обвинуваченим у подальшому завдань дані обвинуваченого та листування зі співробітником РФ передадуть до правоохоронних органів України, надав нове завдання, яке обвинувачений виконав, а саме надав координати навчального центру військової частини, який розташований у Вінницькій області», — йдеться у свідченнях підозрюваного.

Вирок суду

Чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 111 КК України. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.