Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Олександр Карпюк / © ТСН

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Український військовий з 59 ОШБ Олександр Карпюк (Серж Марко) вважає, що російська армія зможе воювати до кінця 2025 року. Тільки після цього, на його думку, війна в Україні може закінчитись.

Про це він сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

Військовий Олександр Карпюк вважає, що реальні переговори між Україною та Росією можуть початись наприкінці 2025 року.

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«Я думаю, що десь до 2026 року, може до кінця 2025 року. Я виходжу з того, скільки в Росії є особового складу, яку рекрутують для чогось. Для того, щоб їх нам зараз перемолоти, місця буде недостатньо. Я дуже сумніваюсь, що Путін в якусь мить скаже — я назбирав сто тисяч людей для штурмових дій, але я вирішив от зараз домовитись. Ні. Він перейде до перемовин, коли сторони — одна або інша витратять цей ресурс. Мобілізація вона теж до чогось підв’язана. Якщо вони (росіяни — ред.) досидять до кінця року, інфляція та економічні процеси стануть їхньою першої проблемою», — вважає він.

Військовий наголосив, що війна в Україні може тривати щонайменше до літа.

«Вони будуть пришвидшуватись і за це цей період реалізуватись максимально. І я думаю, що літо ми точно провоюємо. Можливо в кінці року до якихось домовленостей доходитиме. Але не тому, що Путін стане добрим, а тому що в них солдати закінчуватимуться», — сказав він.