Вийти на кордони 1991 року: військова відверто відповіла, чи можливо це

Військова Аліна Михайлова вважає, що на теперішньому етапі війни з Росією Україні не вдасться вийти на кордони 1991 року.

Про це вона розповіла в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Михайлова зазначила, що потрібно бути реалістами та ставити перед собою реальні цілі, адже поки вихід на кордони 1991 року є вкрай складним завданням.

"Тому це якісь недоступні мрії про те, що Росія не буде існувати, тому що це питання постійного сусідства нашого з ними. Тобто як ми виграємо цю війну, на якихось умовах, тому що теж потрібно бути реалістами. Кордон 1991 року, я в це вже не вірю. Я дуже цього хочу. Яка наша перемога? Моя перемога – кордон 1991 року. Супер! А насправді? І кожен повинен, чесно кажучи, дати відповідь сьогодні. А що таке для нас перемога? Тому що в реальності кордон 1991-го – це дуже туманна перспектива, якщо говорити про перемогу в цьому ключі", - сказала вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коли кажуть, що ми маємо економити патрони – як ми до цього дійшли? - Аліна Михайлова

Повне інтерв'ю читайте за посиланням: Про "літо в Криму для ідіотів", втрати на фронті та чому воювати будуть всі: інтерв'ю з військовою Аліною Михайловою.

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