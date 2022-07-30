Вийти з депресії і повернутися до повноцінного життя: як сучасні протези творять дива

Людей, які втратили на війні ноги чи руки, можна і потрібно повертати до повноцінного життя, переконують лікарі. Такі люди можуть вести активне життя, займатися спортом і навіть танцями.

Як відбувається реабілітація, йдеться в сюжеті ТСН.

Лікарі відбирають у Владислава Ткаченка з полку "Азов" палицю і кажуть "іди". У цього хлопця – один з кращих протезів у світі. Він надійно підтримує бійця, головне, щоб сам боєць повірив у cебе і свою штучну ногу.

"Ще є страх того, що впаду", – каже військовий.

Сьогодні Влад уже ходить, а в квітні після жахливого поранення був переконаний: якщо й житиме, то максимум ще кілька днів.

"Відірвало ногу, осоколок залетів і в праву ногу, і в праву частину грудної клітки. У мене шанси врятівтися були маленькі, багато крові втратив", – розповідає захисник.

Волонтери везли бійця "Азова" через 3 блокпости окупантів. Влад був у напівпритомному стані. Крім великої крововтрати, у нього черепно-мозкова травма і контузія. Тоді всі розуміли – шанси вижити у хлопця мізерні. І от сьогодні він сам приїхав у центр протезування та реабілітації, встав і пішов. Слідом за Владом скоро піде й Рома на псевдо "Малиш". Він теж з Маріуполя і його також пошматував російський снаряд.

"7 відкритих переломів, рука за спиною була", – говорить "Малиш".

Але й Роман вже потроху, але ходить.

Сучасні протези роблять дива, переконує Андрій Овчаренко. За кілька місяців реабілітації його пацієнти уже активно займають спортом і навіть ходять на танці. Час від часу Андрій навіть влаштовує забіги на стадіоні зі своїми пацієнтами і – на його радість, часто програє забіг хлопцям зі штучними ногами.

"Ви ж бачили, і без двох ніг у мене бігають, і з високою акмпутацією. Треба працювати, піднімати свою д*пу, вибачте за прямоту і працювати, працювати, тому що він потрібен державі і сімі'ї. Ні в якому випадку не впадати в депресію", – каже Андрій Овчаренко, директор центр протезування ортезування та реабілітації "Без обмежень".

Лікарі можуть дати бійцям протези і можуть навчити ходити, але з депресії повинні витягувати родина та друзі. І тут головне не жаліти, не скаржитися на життя, а просто жити – повноцінно – з танцями, вранішніми пробіжками і посмішками.

Раніше боєць на двох протезах, щоб потрапити до війська, обдурив військомат і дружину: побратими вважають його героєм.

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