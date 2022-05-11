Вижила у Бородянці: кішку, яка стала символом стійкості у війні з рашистами, повернуть господарям

Вижила у Бородянці: кішку, яка стала символом стійкості у війні з рашистами, повернуть господарям

Врятовану у Бородянці на Київщині кішку повернуть господарям.

Кицька стала відомою після історії її порятунку із зруйнованого будинку, в який влучила російська ракета в березні. Тварина залишилася у багатоповерхівці на 7 поверсі без води, їжі і можливості вийти. Так вона прожила майже два місяці.

Після того, як кішку врятували, вона стала справжньою зіркою соцмереж, їй створили навіть власний аккаунт в Instagram. Багатостраждальній тварині дали кличку Шафа на честь вцілілої після обстрілів кухонної шафки в Бородянці з посудом та півником.

Незадоволений вираз мордочик кітки швидко розлетівся Інтернетом. Українці в Мережі зазначають, що вираз тварини чітко відповідає внутрішній злості до росіян.

фото / "ЗооПартуль UA"

ТСН.ua розповідає історію кицьки, яка вже стала черговим символом для українців у війні проти Росії.

На початку травня у розгромленому російськими ракетами кішку випадково помітили перехожі, після чого у соцмережах написали прохання врятувати чотирилапу. На допомогу вирушили волонтери із "Зоопатруля". Аби зняти кішку із зруйнованої та згорілої будівлі, організували цілу операцію з порятунку.

Тварина застрягла між знищеними поверхами і сиділа на сходовій клітці. Спершу волонтери підняли дрон, щоб переконатись, що кішка жива. До порятунку залучили місцевих рятувальників, алі те не мали необхідної техніки, щоб зняти тварину, тож закликали колег із сусіднього Ірпеня. Ті не відмовили у допомозі.

Попри небезперу обрушення будівельних конструкцій, з верхніх поверхів і аж на нижні, сміливці ДСНС визволили кішку.

Рятувальники кицьки з Бородянки та Ірпеня / фото Євген Кібець

Чотирилапу волонтери відвезли до ветеринарної клініки в Києві, де їй надали необхідну допомогу.

Історія людської небайдужості, сміливості рятувальників та витривалості тварини зробили кішку відомою.

Як волонтери, ризикуючи власними життями, врятували кицю в Бородянці

За словами благодійників, після багатьох сюжетів, знятих про цю кішку, з'явилося чимало охочих викрасти її навіть з лікарні.

Але тварину і тут впильнували. Згодом волонтери повідомили, що Шафа набрала 1,2 кг і для неї знайшли господарів. Але невдовзі, 5 травня, жителька Бородянки Анастасія Лунєва заявила, що ця кішка належить її родині, а справжнє її ім’я – Глорія і їй 12 років.

За словами жінки, 27 лютого родина пішла з дому до бабусі, але повернутися не змогла. Тож жінка заявила, що хоче повернути собі улюбленицю.

"Ми надали всі можливі докази (фото, прописку, контактні номери волонтерів та працівників ДСНС до яких зверталися за допомогою в пошуках кішки). Але, на жаль зворотного зв‘язку не отримали", – написала вона.

фото / Анастасія Лунєва

Пізніше жінка поскаржилась, що волонтери не надають їй інформації про місцеперебування кішки і на відповідають, коли повернуть її в родину.

Анастасія звинуватила волонтерів у мародерстві та пригрозила заявити на них до поліції і подати до суду.

На що в "Зоопатрулі" відповіли, що кішка перебуває на лікуванні в Києві, адже у неї є проблеми з травленням.

Кицька набрала 1,2 кг, фото / "Зоопатруль"

"Наш патруль відвіз Шафу до одного з найкращих ветеринарів Києва. Кожен день лікування обходиться в кілька тисяч гривень, ми оплачуємо все необхідне. Ми відповідальні за її життя і повинні поставити Шафу на лапки", – заявили волонтери.

Кицька на лікуванні, фото / Євген Кібець

Також згодом в організації зазначили, що вже 12 людей стверджують, що саме вони є власниками тварини. Благодійники зазначили, що спробують з'ясувати, хто справді є власником кішки і чому її взагалі покинули у цьому будинку.

Та вже 11 травня Анастасія Лунєва повідомила, що конфліктну ситуацію вдалося владнати і волонтери повернуть їй кішку.

"Кішечка перебуває на лікуванні, під наглядом лікарів. Нам надали змогу її провідати, якою ми неодмінно скористаємось. Маю надію, що після одужання Глорії ми знову будемо разом. Сподіваюсь, що всі непорозуміння, які виникли з ЗооПатруль UA вирішились", - зазначила жінка.

А тим часом в соцмережах продовжують поишрюватися меми з рудою кішкою, яка вже стала черговим символом стійкості та відваги у війні з рашистами.

Мем зі сторінки Ольги Шавериної

Робота дизайнера Олексія Пильова

Користувач соцмереж Артем Гусев зазначив, що “киця з Бородянки – це обличчя українського народу. Побитого, але не скореного! Живого та сповненого люті”.

Автор @maksympalenko

Автор картинки Тетяна Копитова

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