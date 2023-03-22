Вижили ті, хто не проігнорував тривогу: унаслідок атаки на Київщині постраждала вся сім'я

Під завалами гуртожитку ще може бути чотири людини.

Після нічної атаки росіян на Київську область серйозно постраждав цивільний об’єкт в Ржищеві – це гуртожиток професійного ліцею. Окупанти завдали по будівлі декілька ударів дронами, які зруйнували верхні поверхи. Відомо про чотирьох загиблих.

"У результаті нічної атаки агресора на гуртожиток - 20 людей госпіталізували. 7 чоловік отримали серйозні поранення. Завдяки тому, що люди не ігнорували сигнал повітряної тривоги і спустилися в підвал гуртожитку – їм вдалося вижити. В підвалі знайшли укриття понад 200 чоловік. Ті ж люди, які залишилися на поверхах – травмовані або загинули. Робота по розбору завалів продовжується, ще чотирьох осіб з гуртожитку поки не можуть знайти", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Київської області.

В поліції Київської області розповідають, що в гуртожитку жила сім’я. Чоловік, дружина і син 2011 року народження.

"Всі вони постраждали в результаті нічної атаки росіян. Чоловік загинув. Жінка та дитина отримали поранення, хлопчика госпіталізували до НДСЛ "Охматдит", - кажуть в поліції Київської області.

Також від удару вибухової хвилі загинув водій швидкої допомоги. Він приїхав сюди рятувати людей.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки дронами-камікадзе у місті Ржищів на Київщині кількість загиблих зросла до семи. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох людей.

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