Вижив тільки 11-річний Данило: нові подробиці вбивства родини з України у Польщі - що розповів хлопець

На Вінниччині попрощались із родиною, яку у Польщі вбив чоловік: 42-річний українець задушив дружину та маленьких доньок. Тоді вижив лише 11-річний Данило, якому вітчим казав, що його "мати і сестри хворі".

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

Родину поховали у селі на Вінниччині

У селі Сигнал на Вінниччині попрощались із півторарічною Марійкою, її 4-річною сестрою Даринкою та їхньою мамою. Люди принесли на похорон багато квітів та іграшок.

Похорон родини

Щоб поховати родину на Вінниччині - гроші збивали серед небайдужих. Бабуся Марія каже, що жодного разу не бачила живою своєї правнучки Марійки. Востаннє Юля з чоловіком була удома три роки тому.

"Як вони приїжджали сюди - він такий добрий, такий уважний до неї був. Він її весь час "Юлічка відпочинь, я піду їсти зготую". А там що було, Бог його святий знає", - каже Марія Хуторна.

Похорон на Вінниччині

Вижив лише 11-річний Данило - син Юлії від першого шлюбу

Вбивство родини сталось у польському місті Пущиково. Туди сім'я переїхала ще до повномасштабного вторгнення. 42-річний Сергій Трощук зізнався у вбивстві дружини і двох доньок. Поліції розповів: задушив дружину та дітей, коли ті спали. Залишив тіла у будинку і жив там ще 5 днів до того, як зізнатися у вбивстві.

Дивом вдалося вижити лише 11-річному Данилу - він син жінки від першого шлюбу. Усі дні, поки тіла лежали у домі, вітчим казав хлопцю, що мати та сестри хворі, і до них у кімнату не можна заходити. Хлопчика привезли до України і він теж попрощався з рідними.

Юлія з доньками

"Хлопчик поки тримається, але сказали за дитиною спостерігати, тому що йому може прийти до голови, що дійсно сталося. Поки для нього все нове, він приїхав до бабусі і дідуся", - каже подруга родини Ольга Корженівська.

Підозрюваний був затребуваним фахівцем та мав роботу в Польщі

Із Сергієм Юлія познайомилась кав'ярні на околиці Козятина. Вона тут працювала офіціанткою. Амбітний шеф-кухар відразу підкорив її серце.

Чоловіка добре знають і у вінницьких ресторанах. Кажуть, той був дуже затребуваним фахівцем, брав участь у кулінарних шоу і працював в елітних закладах. У те, що міг вбити родину, колеги не можуть повірити. Коли Сергій з Юлією поїхали до Польщі на заробітки, він швидко знайшов роботу у ресторані. Родичі провідували молоду родину та нічого підозрілого не помічали.

Підозрюваний Сергій

Вже польській поліції чоловік розповів про фінансові труднощі і борги, через що у родині часто були сварки. Хоча друзі родини кажуть, щораніше ніколи не чули про це.

За польськими законами за потрійне вбивство чоловіку загрожує довічне ув’язнення. 11-річного сина Юлії хочуть узяти під опіку дідусь та бабуся.

Сергій та Юлія

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 1 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, українець у Польщі вбив свою дружину і двох маленьких доньок.

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