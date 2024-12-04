"Вижив у пеклі, а загинув у тиловій частині": біля Києва загадково помер військовий Богдан Стаднік

У столиці напередодні попрощалися з військовим кулеметником Богданом Стадніком. Останній рік він служив в одній з частин неподалік Києва. І там же за наразі нез'ясованих обставин загинув разом з кількома своїми побратимами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Богдан Стаднік мав досвід в АТО, 24 лютого 2022 року не вагався і одразу пішов до військкомату.

"Під час війни у них були різні напрямки. Це Бахмут, Бахмутський напрямок. Вони були в оточенні. І завдячуючи їхньому командиру, він ризикнув і вивів. ... Богданчик і там дуже мало хлопців, вони вийшли", – каже мати військового Олена Стаднік.

Богдан Стаднік

Йому було 30 років і він ніколи не нарікав на службу. Попри всі жахи війни, залишався оптимістом і життєлюбом.

"Він був дуже позитивний, він дуже любив людей, він любив компанії, він просто був сонечком. Дітей дуже любив, його діти любили", – каже дружина Вікторія Коваленко.

Вікторія Коваленко

На нього завжди чекала родина. Але вдома, коли Богдан приїздив у відпустку, тема війни і фронту була табу. Розумів, як рідні переживають за нього, і не хотів їм робити ще боляче.

На фронті Богдан дістав поранення ніг, тулуба, контузії. Після реабілітації він завжди повертався до своїх побратимів. І вони завжди пам'ятатимуть, як сам поранений, Богдан витягував на собі побратимів і зброю.

Рік тому за станом здоров'я Богдана Стадніка перевели до Київської області – до частини, з якої він починав службу 2016 року. Чоловік будував плани на життя з дружиною Вікторією, теж військовослужбовицею.

"Ми не жили одним днем, ми жили майбутнім. Планували своє майно мати, планували мене відправити вже в декретну відпустку, жити, жити, просто жити. Планували перемогу", – каже дружина загиблого.

Солдат-кулеметник Богдан Стаднік, який пройшов усе пекло Донбасу, вижив там, де шансів уціліти не було, а загинув у тиловій частині за наразі з’ясованих обставин. Попередня версія – отруєння чадним газом. Але поки триває слідство, в частині нічого не коментують.

"Йде розслідування. Опечатане місце загибелі дитини моєї… відкрили кримінальне провадження. І нам попередньо, ну керівництво, яке було у військовій частині, то вони сказали, що є три версії, але вони не підтверджені", – каже мати загиблого Олена Стаднік.

Олена Стаднік

Основна версія – це замикання холодильника, який стояв на виході із землянки.

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