Вижив у пеклі Сєвєродонецька, а загинув разом зі всією сім'єю: деталі трагічної ДТП на Буковині

Військовий, його дружина та їхні 21 річний син і 17-річна донька загинули в одну мить.

Вистояв у бою, а загинув у ДТП разом із сім'єю – на Буковині завтра прощатимутьcя з родиною військового, яка потрапила в аварію. Боєць повертався на фронт із кількаденної відпустки, його проводжали дружина та двоє дітей. На трасі в їхній легковик увігнався бус, водій якого порушив правила. Із чотирьох членів сім'ї не вижив ніхто.

Про це 18 липня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Навколішки, з лампадками та прапорами, устелюючи дорогу квітами – живим коридором усе село зустрічає тіла загиблої родини Коростюків. Батько, матір та їхні – 21 річний син і 17-річна донька – загинули в одну мить.

Аварія сталася на трасі Житомир-Чернівці. Досі про ДТП тут нагадують друзки скла та уламки від машин. Водій автобуса виїхав з другорядної дороги на головну і врізався в легковик, у якому їхав військовий разом з дружиною та дітьми.

Удар був такої сили, що автівку зім’яло вщент. Єдиний, хто вижив у легковику – 19-річний племінник військового, який був за кермом. З переломом та черепно-мозковою травмою він перебуває у реанімації.

"Він не знає поки нічого, що всі померли в машині. Йому повідомлено, що вони перебувають у профільних відділеннях у нас в лікарні", – розповів про вцілілого завідувач відділення реанімації Хотинської лікарні Василь Белінський.

Уся родина того вечора їхала до Кам’янця-Подільського проводжати Вадима Коростюка. Він вирвався з фронту у невеличку відпустку і саме повертався на передову.

"Заїхали до нас попрощатися, бо йде на війну. Я кажу "Діма, лишися на трошечки, піди в госпіталь". Він сказав: "ні, мене хлопці чекають", – згадує сусідка.

Односельчани кажуть, дружина та діти не тямилися себе від щастя, бо побачили Вадима вперше за 4 місяці .

Загиблий боєць пройшов пекло бойових дій – Лисичанськ та Северодонецьк. Як так сталося – нікому в голові це не вкладається, всі в шоці.

17-річна Яна мріяла стати лікарем, навчалась на 3 курсі медколеджу, син Роман працював у лісовому господарстві. А подружжя завжди було нерозлучне – разом працювали у торговому комплексі.

"Не було би цієї війни – не було би цієї трагедії. Ця сім’я останні місяці жила як у пеклі", – переконана односельчанка загиблих.

Кермувальника, який спричинив аварію, вже взяли під варту . Він може вийти під заставу у 200 тисяч гривень. За смертельну автотрощу, яка забрала життя чотирьох людей, йому загрожує до 10 років за ґратами.

Раніше повідомлялося, що поблизу Львова п’яний водій розбив машину та відправив до лікарні двох людей (фото).

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