“Виживає той, у кого кращий рівень підготовки”: військовий розповів всю правду про бої за Бахмут

В запеклих боях з противником усе вирішує те, у кого найкращий рівень підготовки. На якому саме напрямку відбувається бойове зіткнення, неважливо, адже ворог в будь-якому разі буде виконувати поставлену задачу.

Про це розповів колишній кулеметник у штурмовій групі, сержант роти матеріального забезпечення 3 ОШБр Андрій Петровський в ексклюзивному інтерв'ю Аліні Туришин для TSN.ua, коментуючи найважчі бої на Бахмутському напрямку.

“Я вважаю, що особливої різниці немає між напрямками. Якщо у ворога стоїть задача тримати певний район, він триматиме його, де б це не було. Якщо у ворога стоїть задача прориватися будь-якою ціною, він це робить. Ми це бачимо на різних напрямках”, — прокоментував військовий.

“Стосовно самого міста Бахмут — так, я на власні очі бачив, як відбуваються ці живі “накати”. Люди “накатують” нас, тобто штурмують, незважаючи на те, що вони позбавляються життя без сенсу, тому що вони йдуть на якісь певні наші укріпрайони”, — додав Петровський.

Він говорить, що назвати їх професіоналами, беручи до уваги те, що відбувалося на Бахмутському напрямку, неможливо: “На мій погляд, там штовхали набраних зеків тощо. Звичайно, ними керували досвідчені бійці”.

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“Коли ти бачиш, що на тебе йде професіонал, ти аж завмираєш, він йде красиво. Але коли ти бачиш, що це задля того, аби тільки прорватися, то це якийсь зомбі-апокаліпсис. Зовсім інше ставлення до бою. Якось цікавіше, хоча це страшне слово, але воювати з людьми хоча б твого рівня сприйняття ситуації”, — зауважив військовий.

За його словами, далі все вирішує те, у кого кращий рівень підготовки: “Тому що це швидкість ухвалення рішення — коли мозок відключається, а ти все робиш механічно. Тут виживає той, у кого кращий рівень підготовки”.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що РФ продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Командир сказав гасити все!” ВСЯ ПРАВДА ПРО БОЇ ЗА БАХМУТ. Відверте інтервʼю з воїном 3 ОШБр

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