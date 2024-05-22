Візит Бербок до України: про що німецька міністерка говорила з Кулебою і Зеленським та що пообіцяла

Міністерка з Німеччини та міністр енергетики України відвідали одну з електростанцій.

Німецька ініціатива з посилення української протиповітряної оборони вже зібрала майже мільярд євро. Про це повідомили в МЗС Німеччини з нагоди візиту до Києва міністерки закордонних справ Анналени Бербок. Чиновниця в Україні вже всьоме. Вона відвідала одну зі знищених електростанцій та зустрілася з очільником МЗС Кулебою та президентом Зеленським.

Про це йдеться у матеріла кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Міністерка з Німеччини та міністр енергетики України відвідали одну з електростанцій. Її ледь не дощенту знищила російська атака. Уламки від ракет та зруйновані потужності: Анналена Бербок на власні очі побачила наслідки енергетичного терору росіян. Ворог знищив 90% маневрової генерації - тобто тих електростанцій, які працювали для виробництва світла у години пік. Німецьку дипломатку вразив масштаб руйнувань і обсяг робіт, які потрібно виконати для відновлення об'єкта.

Анналена Бербок і Герман Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, розраховує на підтримку Німеччини.

На зустрічі із міністром Дмитром Кулебою Бербок із брошкою у вигляді квітки з кольорами німецького та українського прапорів. Та підтримка Німеччини не лише символічна - наголошує очільниця тамтешнього Бербок.

Анналена Бербок

"Ми надали ще одну систему Patriot. Майже майже мільярд було зібрано. Але треба більше, в першу чергу - системи ППО", - сказала вона.

Дмитро Кулеба переконує західних партнерів - немає нічого небезпечного чи аморального, щоб російські ракети забивали з-за кордону України.

"Ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких, російські ракети, не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть з Росії до України, щоб вони перехоплювалися з території країн наших партнерів", - сказав він.

Про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з Німеччини - Анналена Бербок говорила на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави докладно поінформував про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України.

Уже в червні в Берліні відбудеться Міжнародної конференції з відновлення України. За відстоювання інтересів України у світі Володимир Зеленський нагородив Анналену Бербок орденом Ярослава Мудрого третього ступеня.

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