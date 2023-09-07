Візит Блінкена до Києва: експосол США в НАТО розповів про цілі держсекретаря

Волкер заявив, що Блінкен — один з найбільших захисників України в США.

Спеціальний представник США у переговорах щодо України, експосол США в НАТО Курт Волкер розповів про цілі візита держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва та чому він важливий.

Про це йшлося під час пресзустрічі в American university Kyiv, передає журналіст ТСН.ua Артем Зябкін.

"Було багато причин відвідати Київ. По-перше, я дуже радий, що пан Блінкен приїхав. Він один з найбільших захисників України в США. Звісно він міг зробити це віддалено, але прибуття має важливе значення", — заявив Волкер.

За його словами, Блінкен прагне показати українцям впевненість, показити, що він приїхав до Києва, що надання допомоги триватиме.

Візит держсекретаря США дуже важливий перед тим, як він буде також частиною дуже важливих бюджетних дебатів в США, які будуть уже цієї осені. Адміністрація президента запропонувала додаткову військову та фінансову допомогу Україні, який презентуватимуть в конгресі, і я вважаю, що йому дуже важливо бути тут.

"Він приїде в Конгрес і завірить, що він був тут, він розмовляв з усіма, тут немає епідемії корупції, а допомога ефективна. І це все правда, утім саме він несе цей "факел"", — додав Волкер.

Зазначимо, що Курт Волкер, спеціальний представник США у переговорах щодо України, експосол США в НАТО та співзасновник American University Kyiv 7 вересня зустрівся з журналістами у кампусі АЮК, щоб поговорити про контрнаступ, допомогу Заходу Україні, нового міністра оборони та вибори в США.

Нагадаємо, 6 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він втретє від початку великої війни Росії проти України відвідав Київ.

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