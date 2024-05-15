Візит Блінкена до Києва: як "Україні не перетворитись на Росію" та військова допомога від США

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває у Києві з дводенним візитом. Головний дипломат США обговорював якнайшвидші постачання зброї для українського фронту на сході. А ще встиг не лише зустрітися з вищим керівництвом держави, а й виступити з промовою для студентів та спричинити фурор своїми музичними талантами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

"Більшість світу - з вами", - з такими словами Держсекретар США звертається до українців зі сцени. Надвечір головний дипломат Америки з'являється на сцені одного з київських барів, де демонструє вміння грати на гітарі.

Ентоні Блінкен визнає - зараз для українців важкі часи, згадує наших військових і запевняє у підтримці.

"Ви повинні знати: з вами США, більшість світу з вами. Українські військові воюють не лише за Україну, але й за вільний світ. І вільний світ – теж із вами", - говорить він.

Блінкен у Києві

У Вашингтоні визнають - саме зволікання із ухваленням допомоги у Конгресі дозволило росіянам скористатися вікном можливостей і перехопити ініціативу. Тепер, коли допомога таки ухвалена, її поспішають доставити якнайшвидше - у цьому Ентоні Блінкен запевняє на особистій зустрічі Володимира Зеленського.

Президент Зеленський висловлює вдячність за ухвалену допомогу, але напряму каже американській делегації - без захисту неба Харківщини буде тяжко.

Допомога від Сполучених Штатів, яку не могли ухвалити майже півроку - таки продовжить надходити. Разом з візитом Блінкена у Білому Домі анонсують новий пакет підтримки. Що саме в ньому - обіцяють оголосити цього тижня.

Тим часом, головний дипломат США продовжує зустрічі - виступає перед представниками громадських організацій, зустрічається зі студентами Національного університету КПІ імені Сікорського. Та озвучує рецепт, як Україні не перетворитися на Росію - перемогти не лише на полі бою, а й у війні з корупцією. Закликає Київ продовжувати реформи, обороняти незалежні суди, вільні ЗМІ, антикорупційну інфраструктуру та вільні й чесні вибори. І обіцяє підтримку.

Блінкен у Києві

"Робота, яку ми робимо разом, з кожним місяцем наближає Україну до членства в Європейському Союзі, НАТО. Україна підписує все більше двосторонніх угод у сфері безпеки, нарощує свою оборонно-промислову базу, виробляє більш сучасне озброєння, зміцнює свою економіку, посилює свою демократію. Війна триває. Росія повертається в минуле. Україна рухається вперед", - заявляв Блінкен.

Це вже четвертий з початку посномасштабного вторгнення візит Ентоні Блінкена до України. Що саме головний дипломат Америки робитиме сьогодні наразі невідомо. Втім, оглядачі, які висвітлюють візит, певні головна його мета - сильний і чіткий синал для українців, що допомога Вашингтона триватиме.

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Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Роман Костенко повідомив, що частина зброї від США вже прибула до України, інша зараз перебуває в дорозі.

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