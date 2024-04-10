Візит Кемерона до США: про що він говорив із Трампом та чи очікувати Україні на військову допомогу

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прибув до США, щоб обговорити надання Україні військової допомоги.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Зустріч Кемерона і Трампа: про що говорили

Міністр закордонних срав Великої Британії Девід Кемерон - один із найпалкіших адвокатів України в усьому світі - зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, який не просто блокує допомогу Україні - у разі повернення до Білого дому виношує сумнівні плани завершити війну за добу.

Раніше Кемерон не надто приязно висловлювався на адресу Трампа. Втім полетів до нього до Флориди, Мара-Лаго, де політики мали дискусію і приватну вечерю. Кемерон зазначив, що це нормальна практика для посадовців - зустрічатися з опозиційними політиками. І посилаючись на приватний характер розмови із Трампом, відмовився розкрити деталі, окрім того, що розмова точилася довкола міжнародних питань, включно з Україною.

Дональд Трамп

Напередодні увечері Кемерон зустрівся із низкою конгресменів та сенаторів, де знов таки, за його словами, мав говорити про важливість продовження допомоги Україні. А от зі спікером Майком Джонсоном зустрічі не відбулося, хоча Кемерон заявляв про бажання побачитися.

"Я приїхав сюди, не маючи наміру читати комусь лекції чи вказувати, що робити. Або перешкоджати політичному процесу чи ще чомусь у Сполучених Штатах. Я прибув сюди як великий друг цієї країні, який вірить, що у ваших інтересах, задля вашої безпеки, вашого майбутнього та майбутнього всіх ваших партнерів – виділити ці гроші та проголосувати за них", - сказав Кемерон.

Про що Кемерон говорив із Блінкеном

Із безпосереднім американським колегою держсекретарем Ентоні Блінкеном обговорювали результати майбутнього саміту НАТО. Для чинних членів гостро постане питання підняти свої оборонні витрати до 2% ВВП - наразі близько 20 з 32 членів дотягують до цього рівня.

Окрема тема - якими підсумки саміту будуть для Києва. Бо це, як і зброя, важливо для підтримки України - зазначив Кемерон. Ще одна тема тема - заморожені російські суверенні активи - це обговорення продовжать на зустрічі групи семи. Допоки це лише плани, партнери шукають шляхи, як закрити нестачу боєприпасів, що гостро відчувається на фронті.

"Ми обидва чули минулого тижня від українського міністра закордонних справ Кулеби в НАТО про невідкладні потреби. Обидві наші країни тиснуть на себе та тиснуть на інших, щоб це зробити", - заявив Ентоні Блінкен.

Чи буде допомога Україні від США

Чи допоможе міжнародний тиск проштовхнути допомогу Україні через Палату Представників, яка вже повернулася до роботи. Спікер однак ані поспішає виносити на голосування сенатський законопроект, ані запропонувати свій.

США тим часом використовують найнесподіваніші резерви. Стало відомо, що минулого тижня Києву передали перехоплену партію стрілецької зброї та патронів, яка призначалась підтримуваним Іраном єменським хуситам.

США

Зокрема, автоматів АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кемерон розкриває свій план! ПРО ЩО палкий прихильник України домовився у США, зокрема з Трампом?

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що бездіяльність Конгресу призводить до втрат Україною позицій на полі бою.

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