Візит Кулеби до Брюсселя: які теми обговорювали та чого очікувати від ЄС та НАТО

У Брюсселі перебуває очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Там обговорюють безпекові гарантії від ЄС, євроінтеграцію України та її шлях до НАТО.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.

У ЄС і надалі навчатимуть воїнів ЗСУ

У ЄС продовжать навчати українських воїнів. Рада ЄС оголосила, що країни-члени збільшують бюджет, закладений на тренування, учетверо.

Тепер він становитиме 255 мільйонів євро. Мета - підтримувати й надалі розбудову Збройних сил України, ґрунтуючись на потребах, масштабах запитів і складнощах програми, пояснили в Раді ЄС це рішення.

Жозеп Боррель, спілкуючись із журналістами, заявив: Україна - серед найбільш важливих тем, із якими блок має справу. І топ-дипломат, за його словами, коли торкається цієї теми, завжди користується словами “більше і швидше”.

З Дмитром Кулебою він обговорив безпекові зобов'язання, які ЄС готується запропонувати Україні вже наступного тижня, їх презентуватиме в Києві дипломат із Брюсселя. Дискусії все ще процесі.

Очільник євродипломатії Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

Вступ до ЄС - найкраща гарантія безпеки

Також говорили й про шлях України до ЄС. Її членство Боррель назвав найкращою гарантією безпеки. А також - про українську формулу миру. Він також переконує, що "втоми від війни в Україні немає".

"Усі стурбовані, усі визнають успіхи українців. Про деякі люди не говорять, бо йде концентрація на військових здобутках контрнаступу. Але чого вартує тільки успіх щодо експорту зерна з України, який працює", - сказав Боррель.

Дмитро Кулеба додав, що новим коридором скористалось уже більше ста суден.

Дипломати говорили й про грудневий саміт лідерів ЄС, де готується низка пов’язаних з Україною рішень. Зокрема, про початок переговорів про вступ до ЄС, 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги на наступні чотири роки, наступний пакет антиросійських санкцій.

Єврокомісія готується заборонити торгівлю діамантів російського походження. Ці рішення погрожує заблокувати Угорщина, тож саміт обіцяє бути драматичним.

Візит Кулеби до штаб-квартири НАТО

Наступна зупинка Дмитра Кулеби в Брюсселі - штаб-квартира Альянсу, де завтра вперше на рівні глав МЗС, збереться Рада Україна-НАТО. Генсекретар Столтенберг переконаний: союзники не відступляться від намірів допомагати Україні.

Ця зустріч дипломатів у НАТО, що стартувала сьогодні, своєрідна маленька репетиція великої для Альянсу події - Вільнюського саміту.

Звірка годинників щодо його можливих оголошень і рішень - почалася. Україна схвалила проєкт адаптованої Річної національної програми на наступний рік 2024 рік. Цей документ визначає критерії відповідності України членству в НАТО. Деталі колегам презентує Кулеба і союзники погодять рекомендації щодо подальших реформ на шляху України до членства в Альянсі.

Нагадаємо, Кулеба зробив різку заяву в НАТО про територіальні поступки Росії. За його словами, країна рішуче налаштована на відновлення контролю над своїми кордонами у межах 1991 року, і не піде на жодні компроміси з Росією.

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