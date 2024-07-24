Візит Кулеби до Китаю: що відомо про переговори щодо справедливого миру для України

Українські дипломати вперше від початку війни прибули до Китаю. Це перший двосторонній візит міністра закордонних справ до Китайської народної республіки.

Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, яка перебуває у Китаї розповіла останні новини.

Що відомо про позицію Китаю щодо війни Росії проти України

Переговори, відносини двох країн і шляхи досягнення миру в Україні - це три теми, які сьогодні обговорюють міністерства закордонних справ: китайське та українське.

Зустріч відбувається у місті Гуанчжоу - саме туди міністр Ван Ї запросив свого українського колегу Дмитра Кулебу.

Китай не брав участь у глобальному Саміті миру, ініціатором якого стала Україна. Через бажання продовжувати мирні перемовини на власний розсуд.

Переговори у Китаї

Китай має свій "мирний план", а ще ставив перед Україною три вимоги, які позиціонував як важливі для себе. Китайські представники вимагали перемовин, які влаштують і Росію, і Україну, забезпечать рівну участь і чесне обговорення. Війну Росії проти нашої країни у Китаї називають "українською кризою". Українські дипломати усвідомлюють, що перемовини будуть вкрай нелегкими , але і важливими, враховуючи, що Китай має змогу диктувати певний порядок у світі.

Кулеба у Китаї

Що відомо про результати зустрічі

Перший раунд перемовин тривав 1 годину 40 хвилин. Другий раунд продовжився під час обіду. Загалом зустріч тривала більше, ніж 3 години.

"Наскільки мені відомо, дипломати домовились про подальшу співпрацю. Закінчилась зустріч тривалим рукостисканням і наша сторона говорить про те, що розмова дає хороше підґрунтя для майбутньої співпраці", - каже з місця події Наталія Нагорна.

У МЗС України кажуть, що "це була змістовна та ґрунтовна розмова". Головна фраза, яка лунає під час розмови - це "справедливий мир".

Візит українських дипломатів до Китаю триватиме 3 дні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 24 липня. Ситуація на фронті, Кулеба в Китаї, Угорщина перейшла до погроз Україні

Читайте також: