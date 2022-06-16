Візит Макрона, Шольца, Драґі та Йоганніса до України: перші подробиці та головні заяви (фото, відео)

Візит Макрона, Шольца, Драґі та Йоганніса до України: перші подробиці та головні заяви (фото, відео)

В Україні із візитом перебувають чотири європейські лідери: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс.

Світові лідери приїхали до Києва перед рішення ЄС щодо наданння Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. Європейські політики вперше відвідали столицю відтоді, як у лютому 2022 року РФ розпочала повномасштабну війну з Україною.

ТСН.ua зібрав перші подробиці топових лідерів Європи та їхні головні заяви.

Лідери чотирьох країн відвідали відвідали зруйнований окупантами Ірпінь та на власні очі побачили наслідки злочинів російської армії, після чого зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським та провели спільні переговори.

Реакція президента України на візит Макрона, Шольца, Драґі та Йоганніса

Глава України Володимир Зеленський зауважив, що Україна цінує солідарність Макрона, Шольца, Драґі та Йоханніса з нашою країною та народом.

"Насичений день. Важливі зустрічі. Вітаю в Києві президента Франції Еммануеля Макрона, федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі та президента Румунії Клауса Йоханніса", - написав Зеленський.

Фото: Associated Press

Шольц вражений жорстокістю окупантів, які чинили звірства під Києвом

Після відвідин Ірпеня канцлер Німеччини заявив, що він вражений "безглуздою та жахливою" жорстокістю окупантів, яку він побачив у Ірпені під час візиту до України. За його словами, цьому слід покрасти край, а для цього партнери України уже вживають заходів для цього. Зокрема, мобілізуються всі наявні можливості з допомоги Україні, а також запроваджуються додаткові санкції проти Росії.

Фото: Associated Press

"Насильство є жахливим і безглуздим: в Ірпені зруйновані житлові будинки, зруйноване ціле місто, а не військова інфраструктура, постраждали безвинні мирні жителі. Це дуже багато говорить про жорстокість жахливої загарбницької війни, яку росія веде дуже брутально та без жодної поваги до людських життів", - підкреслив Шольц.

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Йоганніс після відвідування Ірпеня закликав притягнути РФ до відповідальності

Президент Румунії Клаус Йоганніс після побаченого в Ірпені закликав притягнути російських окупанітв до відповідальності.

"Немає слів, аби описати немислиму людську трагедію і жахливі руйнування, які сьогодні ми побачили в Ірпені. Я рішуче поновлюю свій заклик, аби усіх російських злочинців притягнули до відповідальності відповідно до міжнародного кримінального правосуддя, яке Румунія повністю підтримує", - наголосив Йоханніс у Twitter.

We are here together with President @ZelenskyyUa because we know it's our duty to act. It's our responsibility to keep this momentum & help our Ukrainian friends forge a new future. Focus on the need for peace, the reconstruction effort & the rebuilding of this country’s future. pic.twitter.com/yMJ5ZURs8W — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Драґі пообіцяв, що Італія допоможе Україні все відбудувати після атак Росії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Про це він сказав у розмові із журналістами.

"Ми все відбудуємо. Знищили садочки, знищили дитячі сади. Все буде відновлено. Вони (українці. - ред.) вже почали. Вони точно знають, де перебувають об’єкти, які потрібно перебудувати. У кожної сім’ї є застосунок, де вони описують, що сталося, і вони вже в дуже просунутому стані", – сказав італійський прем'єр.

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Макрон наголосив, що Україна має перемогти у війні проти РФ

Президент Франції Еммануель Макрон у соціальних мережах опублікував допис українською мовою після відвідин Ірпеня, в якому французький лідер наголосив, що після побаченого він вважає, що Україна повинна перемогти у війні з Росією.

"Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти", - написав Макрон на своїй сторінці у Facebook.

Фото: Associated Press

Візит до Києва лідерів європейських країн є символічним і політично важливим

Візити до Києва президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі може вплинути на рішення надання Україні статусу кандидата в ЄС. Таку думку висловила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Вона також додала, що в процесі вступу в ЄС є декілька важливих кроків, проте відсутність рішення щодо надання Україні статуса кандидата на членство розчарує суспільство. "У процесі вступу завжди є кілька кроків, але ми б справді розчарували не лише українців, а й самих себе та наш Союз, якби зачинили двері цьому хороброму народу”, – підкреслила президентка Європарламенту.

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Про що Зеленський говорив зі світовими лідерами

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з європейськими політиками 16 червня говорив про постачання зброї України. Глава держави наголосив, що затримки зброї дають можливість росіянам вбивати українців.

"Ми говорили про потреби України, про потужну зброю, нам потрібна велика допомога. Кожна зброя означає врятовані життя, кожне відкладене рішення дає можливість росіянам вбивати українців", - сказав Зеленський.

Перша заява світових лідерів після зустрічі із Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава, а також Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Rанцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох держав.

"Всі чотири країни підтримують статус кандидата для України в прив'язці до дорожньої карти. Ми сподіваємося, що це рішення від нас буде одноголосно ухвалене у Європейській Раді", – сказав французький лідер.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс вранці 16 червня прибули до Києва.

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