Візит Нарендри Моді до України: вперше за часи незалежності – з якими сигналами від Путіна до нас приїздив прем’єр Індії

Через майже два місяці після візиту Нарендри Моді до Путіна в Москву, у п’ятницю, 23 серпня, у День Державного прапора України, прем’єр Індії приїхав до Києва.

І це вперше за роки відновлення української незалежності. Візит був анонсований заздалегідь. Проте ніхто не думав, що він відбудеться саме в День Державного прапора України, якраз напередодні Дня незалежності – вже третього за час повномасштабного російського вторгнення. І показовим є те, що приїхав Нарендра Моді до Києва майже через два місяці після дводенного візиту до Москви на початку липня.

Саме коли Моді обіймався з Путіним, заявляючи, що рішення на полі бою знайти неможливо, тому треба сідати за стіл переговорів, Росія вдарила ракетами по найбільшій в Україні дитячій лікарні "Охматдит". Тоді дуже жорстко на це відреагував Володимир Зеленський: "Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день".

Досить жорсткий і доволі категоричний тон президента Зеленського, як і обурення українців, які бачили світлини обіймів Путіна та Моді, можна зрозуміти. Адже Індія – не та країна, яка стовідсотково є на боці України. Від самого початку повномасштабного російського вторгнення Нью-Делі займає нейтральну позицію. А в липні 2024 року за об’ємом закупівель російської нафти, яку Москва продає із суттєвим дисконтом, Індія навіть обігнала Китай. Саме експорт нафти є основним джерелом наповнення російського бюджету, що дає змогу Кремлю продовжувати війну.

Навряд чи після візиту Нарендри Моді до Києва позиція Індії зміниться. Проте це не означає, що нам не треба налагоджувати діалог з Нью-Делі. Індія, як і Китай, має величезний вплив серед країн Глобального Півдня, які Україна намагається залучити на свій бік, враховуючи підготовку до другого саміту миру. Тож, про що був цей перший за часи незалежності України візит Нарендри Моді до Києва? Які сигнали він міг привезти від Путіна? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тінь Росії: примарний "нейтралітет"

"Я з нетерпінням чекаю на можливість поділитися поглядами на мирне вирішення поточного конфлікту в Україні. Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", - заявив Нарендра Моді напередодні візиту до України.

Як і всі світові високопосадовці, до Києва він приїхав поїздом із Польщі. У четвер, 22 серпня, він був із офіційним візитом у Варшаві – першим за 45 років. І, якщо почитати індійську та польську пресу, не всі схвалювали подальшу поїздку Моді до України. Зокрема про це сказав колишній міністр закордонних справ Індії Канвал Сібал:

"Індія повинна звернутися до країн Центральної та Східної Європи, щоб розширити свій політичний вплив в ЄС, з яким вона хоче зміцнити зв’язки. Однак питання в тому, чи це доцільно, коли і Україна, і Польща втягнуті в конфлікт, військове протистояння з Росією, як прифронтові держави, за підтримки США і НАТО. Індія має зберігати свою зовнішньополітичну незалежність і стратегічну автономію щодо всіх основних партнерів на Сході і Заході".

Перебуваючи з візитом у Польщі, Нарендра Моді та Дональд Туск оголосили про підвищення статусу відносин між їхніми країнами до "стратегічного партнерства". І це не дивно, адже Індія зацікавлена в збільшенні взаємної торгівлі з ЄС, особливо, коли відносини між Заходом і Китаєм стають дедалі прохолоднішими. Багато експертів звертають увагу на те, що візит Моді до Москви на початку липня мав на меті донести занепокоєння Індії щодо зближення Росії і Китаю, адже відносини Пекіна і Нью-Делі далекі від нормальних, країни навіть мають територіальні суперечки. Саме тому багато хто в Індії каже, що їй треба зберігати хороші відносини з Росією, "яка десятиліттями підтримувала Індію, на відміну від Заходу".

Довгий час Індія тісно співпрацювала з Росією в оборонній галузі, активно закуповуючи зброю. Дійсно, наразі залежність Нью-Делі від російської військової техніки суттєво впала: за даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру – від 76% у 2009 році до 36% у 2019 році. Натомість за останні кілька років Індія суттєво наростила військово-оборонну співпрацю з Заходом, зокрема зі США. Наприклад у 2023 році Вашингтон і Нью-Делі уклали угоду, за якою General Electric вироблятиме в Індії двигуни для своїх винищувачів.

Проте Росія й досі залишається найбільшим постачальником зброї до Індії. Наприклад, цього року Москва має передати Нью-Делі два фрегати. Приймаючи Нарендру Моді у Варшаві, Дональд Туск заявив, що "Польща готова брати участь в модернізації військової техніки". Мова вочевидь про радянську чи російську техніку, яку закуповувала Індія. І, якби не примарний "нейтралітет" Нью-Делі, можливо, Індія могла б нам допомогти зі зброєю чи боєприпасами. Хоча не так давно в українських ЗМІ з’являлися новини, що у нас на озброєнні були індійські танкові боєприпаси.

Моді в Україні: про що домовилися

Приїхавши до Києва, Моді та Зеленський біля мультимедійного мартирологу "Діти"

вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. У новині на сайті Офісу президента України йдеться про те, що "генпрокурор Андрій Костін розповів Моді про історію створення цієї експозиції та російські обстріли місць, де перебувають діти, зокрема про ракетний удар по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит".

Тобто, як бачимо, місце та час вшанування пам’яті загиблих українських дітей, яких вбила Росія, був обраний не випадково. Бо саме під час візиту Моді до Москви, де він тис руку й обіймався з Путіним, Росія вдарила ракетами по "Охматдиту". Це був його перший візит до Росії від 2019 року й перший міжнародний після переобрання на прем’єрській посаді. За це Індію багато хто розкритикував, у тому числі й президент Зеленський, що, за інформацією західної преси, не дуже сподобалося Нарендрі Моді. Тоді Індія навіть викликала українського посла до свого МЗС для пояснень.

"Ми глибоко переконані, що немає конфлікту, який можна було б вирішити на полі бою. У кожній кризі гинуть невинні люди, що є величезним викликом для всього людства. Тому ми підтримуємо діалог і дипломатичні зусилля для якнайшвидшого відновлення миру і стабільності, – сказав Нарендра Моді, перебуваючи з візитом у Польщі, перш ніж прибути до України.

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Але ці заяви автоматично не трансформуються наприклад у приєднання Індії до декларації першого установчого саміту миру, який відбувся в червні у Швейцарії. Рівно тиждень тому, коли новий посол Індії в Україні Раві Шанкара почав свою дипломатичну місію, президент Зеленський ще раз закликав Нью-Делі нарешті приєднався до комюніке саміту. Але під час візиту Нарендри Моді до України цього так і не сталося.

"Індійська сторона підтвердила свою принципову позицію та спрямованість на мирне врегулювання шляхом діалогу та дипломатії, у межах яких Індія взяла участь у саміті миру, що відбувся в Швейцарії. Українська сторона привітала таку участь Індії та наголосила на важливості участі Індії на високому рівні в наступному саміті миру", - йдеться в спільній заяві України та Індії за підсумками візиту Моді до Києва.

Президент Зеленський заявив, що Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю в медицині, агросекторі, а також щодо гуманітарних відносин та культурної взаємодії. За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, під час візиту до Києва Моді кілька разів назвав війну війною, висловивши підтримку незалежності, територіальної цілісності й суверенітету України. Також прем’єр Моді запевнив, що Індія ніколи не підтримає жодної ініціативи, яка буде пов’язана з неповагою чи компромісами щодо територіальної цілісності України. На зустрічі з Зеленським, Моді також сказав, що "Індія одразу стала на бік миру", згадавши про нещодавній саміт "Голос Глобального Півдня" в Індії за участі 120 країн, де також йшлося про Україну. А, наприклад, індійська преса навіть додає заяву Моді, що "Індія ніколи не була нейтральною".