Візит Орбана до Москви: якою була реакція у ЄС та що заявив Путін про "мир" з Україною

Віктор Орбан першим з європейських лідерів від початку повномасштабної війни, яку Росія третій рік веде проти України, прибув до кремлівського диктатора. І називає свій неоголошений візит миротворчим. Це викликало хвилю обурення та запитань серед європейських посадовців. Буквально кілька днів тому угорський прем'єр був у Києві і під час зустрічі із Зеленським закликав до припинення вогню та перемир'я.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Віктор Орбан несподівано для всіх приїхав на переговори з воєнним злочинцем. Його супроводжує міністр закордонних справ Петер Сіярто, відомий своєю антиукраїнською позицією. До Києва Орбан його не брав, але варто було угорському прем'єру закінчити переговори на Банковій, Сіярто одразу зателефонував до Москви.

Свій візит до Кремля Орбан ні з ким з Європейського Союзу не погоджував і зробив це на п'ятий день після того, як Угорщина почала головувати у Раді ЄС. Але перед вильотом в ефірі державного радіо заявляє — це його особиста ініціатива.

"Мені не потрібен мандат, оскільки я нікого не представляю. Все, що я роблю, — це відвідую місця, де йде війна або загроза війни, яка загрожує Європейському Союзу і Угорщині, або має для нас негативні наслідки, та роз'яснюю факти та ставлю запитання", — заявив Орбан.

Зустріч Орбана і Путіна

Голова Європейської ради Шарль Мішель одразу заявив: жодних дискусій від імені Євросоюзу Орбан одноосібно вести не може.

"Країна, що головує в ЄС, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Європейська рада однозначна: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України", — сказав він.

Польський прем'єр Дональд Туск взагалі спершу не повірив чуткам про поїздку Орбана, а потім дописав: "Невідомо, в чиїх руках той стає інструментом". Очільниця Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн сенсу у реверансах перед Путіним не бачить.

Звісно ж, Кремль одразу скористався нагодою подати цю зустріч як готовність Євросоюзу домовлятися за спиною України. Ще на камери Путін починає розмову з Орбаном зі своїх умов про початок мирних переговорів з Україною. Не інакше як ультиматумом їх назвати не можна: українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заприсягтися, що не вступатиме в НАТО. Фахівці з американського Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні виступи кремлівського керманича, твердять: у такий спосіб Путін неприховано вимагає фактичної капітуляції України і геть не налаштований на серйозні переговори чи якісь поступки.

Водночас угорський прем'єр Віктор Орбан у вівторок в Києві пропонував Зеленському просто перестати стріляти.

В Офісі президента повідомили, що Україна відмовилася від такої пропозиції. А шлях до досягнення миру пролягає виключно через мирні ініціативи, запропоновані на саміті в Швейцарії. Міністерство закордонних справ України сьогодні наголосило: рішення здійснити поїздку до Москви ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

Водночас, підкреслили в нашому МЗС, Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту премʼєр-міністра Угорщини до Києва.

Зустріч у Москві Орбана і Путіна

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