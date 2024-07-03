Візит Орбана до України: пропозиції "припинити стріляти" та визнати Закарпаття "традиційно угорським"

Україна та Угорщина підпишуть глобальну Угоду про співпрацю, щоби налагодити відносини. Про це повідомили президент Зеленський і прем'єр Угорщини Орбан після зустрічі в Києві. Орбан також розповів, що запропонував Зеленському припинити вогонь.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Один з найбільш антиукраїнських політиків Європи - вперше прибув з візитом до України. Востаннє Орбана приймали на Банковій 12 років тому - тоді він радо спілкувався з Януковичем і Азаровим і казав, що Україна з Угорщиною мають спільне майбутнє. В тому ж році - американський "Фрідом Хаус" відзначав стрімке падіння свобод - і в Угорщині, і в Україні.

Віктор Орбан і Володимир Зеленський. / Фото: press-centr.com

Зараз - це перший закордонний візит Орбана з моменту, як Угорщина перейняла головування в Євросоюзі. З офіційним Брюсселем у Орбана складні стосунки. Останні роки - ще й через Україну. Бо від самого початку повномасштабної російської війни його уряд, хоч і підтримує ключові санкції проти Росії, водночас не приховує - радо б їх скасував. А сам Орбан десятки разів пропонував припинити давати Україні зброю, мовляв - це лише затягує війну.

Торік в Китаї він тиснув руку військовому злочинцю Путіну, не соромлячись камер. От і в Києві пропонує - просто припинити стріляти.

"Я попросив президента Зеленського подумати про те, чи можна зробити перерву, припинити вогонь, і потім почати переговори", - сказав він.

Орбан за час своєї політичної діяльності різко змінював погляди: в 35 він став наймолодшим прем'єром Угорщини. Саме за його першого прем'єрства в 1999 hjws Угорщина вступила в НАТО. Але за три роки його партія - навіть за підтримки телебачення - програє вибори. Орбан добре робить домашнє завдання і повертається у велику політику в 2010 вже як повний консерватор. Забороняє одностатеві шлюби та аборти і дає право голосу всім етнічним угорцям - навіть тим, хто в Угорщині ніколи не жив. Це одна з причин, чому він так переймається угорською общиною в Україні, усіляко перебільшуючи її поневіряння: адже це теж його виборці.

Віктор Орбан і Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Тепер Будапешт вимагає від Києва визнати все Закарпаття - традиційно угорським. Наприкінці минулого року Орбан так опирався спільному рішенню ЄС розпочати переговори про вступ України, що німецький канцлер Шольц запропонував йому вийти, попити кави. Це допомогло Орбану врятувати обличчя - і розповідати, що він за вступ України не голосував. Зате - він на кілька тижнів заблокував виділення Україні фінансової допомоги в той самий час, коли в американському конгресі це робили республіканці. Ще цього січня Угорщина передала Україні 11 вимог, частина з них - украй складна до виконання. Однак інші європейські держави заплющили на це очі - аби Угорщина все ж не чинила спротиву старту офіційних переговорів про вступ України до Євросоюзу, про який урочисто оголосили нещодавно в Люксембурзі.

Хоча Орбан і просував ідею проросійського мирного плану, наполягати на ній публічно він не став. І подякував Зеленському за відверту відповідь. Зеленський на короткій підсумковій пресконференції - взагалі уникнув цього питання.

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