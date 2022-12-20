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Візит Путіна, Лаврова та Шойгу до Мінська: чи дотиснули вони Лукашенка до прямої залученості до війни

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Візит Путіна, Лаврова та Шойгу до Мінська: чи дотиснули вони Лукашенка до прямої залученості до війни

Фото: Associated Press

Журналіст наголосив, що немає жодного договору, який би юридично дозволяв російським військовим перебувати на території Білорусі.

Білоруський журналіст Валерій Карбалевич впевнений, що делегації Росії та РБ у Мінську обговорювали більш активну залученість військ Лукашенка до війни проти України. 

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua висловив журналіст, політолог і кандидат історичних наук Валерія Карбалевича.

Він наголосив, що російські військові не мають жодних юридичних підстав для перебування на території Республіки Білорусь.

"Я думаю, що у межах цього візиту обговорювалася більш активна участь Білорусі у війні. На території РБ перебувають десь, за оцінками експертів, 20 тисяч військових Збройних сил Російської Федерації. І причому вони тут перебувають, не маючи жодних юридичних підстав. Тобто немає ніякого договору чи документа, який регламентував би тут присутність російських військових. Можливо, на зустрічах обговорювались якісь фінансові питання або використання білоруської інфраструктури. Я думаю, що всі ці питання обговорювалися між міністрами оборони та закордонних справ. Ну і на переговорах, безпосередньо, це обговорювали Лукашенка та Путін", - припускає він. 

Візит російської делегації до Мінська та військова активність у Білорусі

У вівторок, 20 грудня, з'явилася інформація, що у Білорусі російська арміє перекидає техніку ближче до кордону з Україною. Моніторингова група "Білоруський гаюн" повідомила, що російські військові перевозять танки, вантажівки та свій особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь. 

Напередодні 19 грудня російський диктатор Путін вперше від 2019 року приїхав з візитом до Мінська. Разом із ним був міністр оборони Росії Сергій Шойгу, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі. Він наголосив, що Україна готова до сценарію безпосереднього втручання Білорусі у війну.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
384
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