Візит Зеленського до Аргентини: подарунок від Мілея та про що український лідер говорив з Орбаном

Президент Володимир Зеленський в Аргентині був на інавгурації новообраного президента, лібертаріанця Хав'єра Мілея. Це був перший візит українського президента в Південну Америку з початку повномасштабної війни. Він поїхав туди просувати "формулу миру" і переконувати стати на український бік.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Зустріч Зеленського і Мілея

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей від початку повномасштабного російського вторгнення заявляв, що підтримувати Україну це - підтримувати свободу. Щойно познайомившись із Зеленським він подарував президенту України менору - один з найпоширеніших єврейських символів.

Трохи згодом в інавгураційній промові Мілей цитує Старий завіт - "перемога на війні не в безмежнім війську, а в силі, що походить з неба". Також він розповідає про майбутні економічні реформи.

"Немає іншої альтернативи для нас, аніж шок. Звісно, це погано відобразиться на рівні працевлаштування, на зарплатнях, на кількості бідних", - сказав він.

Зеленський в Аргентині / Фото: president.gov.ua

Президент Зеленський висловив сподівання, що новий аргентинський лідер підтримає українську "формулу миру".

"Ми розраховуємо, що президент Мілей підтримає нашу формулу миру на голосуванні в ООН. Я думаю, він це зробить. Я сподіваюсь, ні, я в цьому переконаний", - сказав Зеленський.

Президент Аргентини також познайомив Зеленського зі своєю сестрою. Каріна Мілей - була головою передвиборчого штабу нового президента Аргентини і тепер вона очолила його секретаріат.

Про що Зеленський говорив з Орбаном

Ще один гість на інавгурації Мілея - найкращий друг Путіна в Євросоюзі, прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він останні тижні відверто опонує будь-якій українській євроінтеграції та посилає лобістів до Сполучених Штатів говорити, аби Києву більше не допомагали.

Державне телебачення Аргентини демонструє кадри короткої розмови Зеленського з Орбаном - в ложі для гостей парламенту Аргентини. Згодом у вечірньому зверненні український президент розповідає про що була розмова - "про наші європейські справи".

Зеленський та Орбан в Аргентині Фото: УП

Президент Зеленський також поспілкувався з очільниками Уругваю, Парагваю та Еквадору.

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Нагадаємо, Зеленський зустрівся з новообраним президентом Аргентини.

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