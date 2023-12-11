Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Візит Зеленського до Аргентини: подарунок від Мілея та про що український лідер говорив з Орбаном

Дата публікації
Перегляди
1227
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Візит Зеленського до Аргентини: подарунок від Мілея та про що український лідер говорив з Орбаном

Зеленський в Аргентині / Фото: president.gov.ua

ТСН дізналась подробиці візиту президента до Аргентини.

Президент Володимир Зеленський в Аргентині був на інавгурації новообраного президента, лібертаріанця Хав'єра Мілея. Це був перший візит українського президента в Південну Америку з початку повномасштабної війни. Він поїхав туди просувати "формулу миру" і переконувати стати на український бік.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Зустріч Зеленського і Мілея

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей від початку повномасштабного російського вторгнення заявляв, що підтримувати Україну це - підтримувати свободу. Щойно познайомившись із Зеленським він подарував президенту України менору - один з найпоширеніших єврейських символів.

Трохи згодом в інавгураційній промові Мілей цитує Старий завіт - "перемога на війні не в безмежнім війську, а в силі, що походить з неба". Також він розповідає про майбутні економічні реформи. 

"Немає іншої альтернативи для нас, аніж шок. Звісно, це погано відобразиться на рівні працевлаштування, на зарплатнях, на кількості бідних", - сказав він. 

Зеленський в Аргентині / © president.gov.ua
Зеленський в Аргентині / Фото: president.gov.ua

Президент Зеленський висловив сподівання, що новий аргентинський лідер підтримає українську "формулу миру". 

"Ми розраховуємо, що президент Мілей підтримає нашу формулу миру на голосуванні в ООН. Я думаю, він це зробить. Я сподіваюсь, ні, я в цьому переконаний", - сказав Зеленський. 

Президент Аргентини також познайомив Зеленського зі своєю сестрою. Каріна Мілей - була головою передвиборчого штабу нового президента Аргентини і тепер вона очолила його секретаріат.

Про що Зеленський говорив з Орбаном

Ще один гість на інавгурації Мілея - найкращий друг Путіна в Євросоюзі, прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він останні тижні відверто опонує будь-якій українській євроінтеграції та посилає лобістів до Сполучених Штатів говорити, аби Києву більше не допомагали.

Державне телебачення Аргентини демонструє кадри короткої розмови Зеленського з Орбаном - в ложі для гостей парламенту Аргентини. Згодом у вечірньому зверненні український президент розповідає про що була розмова - "про наші європейські справи". 

Зеленський та Орбан в Аргентині Фото: УП / ©
Зеленський та Орбан в Аргентині Фото: УП

Президент Зеленський також поспілкувався з очільниками Уругваю, Парагваю та Еквадору. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 11 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з новообраним президентом Аргентини

Читайте також провідні новини дня: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1227
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація