Візит Зеленського до Аргентини: подарунок від Мілея та про що український лідер говорив з Орбаном

ТСН дізналась подробиці візиту президента до Аргентини.
Президент Володимир Зеленський в Аргентині був на інавгурації новообраного президента, лібертаріанця Хав'єра Мілея. Це був перший візит українського президента в Південну Америку з початку повномасштабної війни. Він поїхав туди просувати "формулу миру" і переконувати стати на український бік.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.
Зустріч Зеленського і Мілея
Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей від початку повномасштабного російського вторгнення заявляв, що підтримувати Україну це - підтримувати свободу. Щойно познайомившись із Зеленським він подарував президенту України менору - один з найпоширеніших єврейських символів.
Трохи згодом в інавгураційній промові Мілей цитує Старий завіт - "перемога на війні не в безмежнім війську, а в силі, що походить з неба". Також він розповідає про майбутні економічні реформи.
"Немає іншої альтернативи для нас, аніж шок. Звісно, це погано відобразиться на рівні працевлаштування, на зарплатнях, на кількості бідних", - сказав він.
Президент Зеленський висловив сподівання, що новий аргентинський лідер підтримає українську "формулу миру".
"Ми розраховуємо, що президент Мілей підтримає нашу формулу миру на голосуванні в ООН. Я думаю, він це зробить. Я сподіваюсь, ні, я в цьому переконаний", - сказав Зеленський.
Президент Аргентини також познайомив Зеленського зі своєю сестрою. Каріна Мілей - була головою передвиборчого штабу нового президента Аргентини і тепер вона очолила його секретаріат.
Про що Зеленський говорив з Орбаном
Ще один гість на інавгурації Мілея - найкращий друг Путіна в Євросоюзі, прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він останні тижні відверто опонує будь-якій українській євроінтеграції та посилає лобістів до Сполучених Штатів говорити, аби Києву більше не допомагали.
Державне телебачення Аргентини демонструє кадри короткої розмови Зеленського з Орбаном - в ложі для гостей парламенту Аргентини. Згодом у вечірньому зверненні український президент розповідає про що була розмова - "про наші європейські справи".
Президент Зеленський також поспілкувався з очільниками Уругваю, Парагваю та Еквадору.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 11 грудня 2023 року | Новини України
Нагадаємо, Зеленський зустрівся з новообраним президентом Аргентини.
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