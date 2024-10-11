Візит Зеленського до країн Європи: з ким зустрічався президент і про що говорив

Президент України Володимир Зеленський за два дні побував у Лондоні, Парижі, Берліні, Римі, та у Ватикані.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Як Зеленський прокоментував скасування "Рамштайну"

Через ураган Байден скасував візит на засідання "Рамштайну". А тому цей захід довелось перенести. Новина про його скасування застала президента України дорогою до хорватського Дубровніка, на саміт "Україна-південно-східна Європа".

"Ми так розуміємо, що в найближчому майбутньому з'явиться нова дата. На "Рамштайні" зручніше за все узгоджувати з нашими парнтерами реалізацію "плану перемоги" і його конкретних деталей, особливо військових деталей, які мають посилити нас на передовій", - каже Володимир Зеленський.

Про що Зеленський говорив у Лондоні

Перша зупинка Зеленського - Лондон. Старожил Даунінг-стріт, який бачив шістьох прем'єрів, кіт Ларрі виходить йому на зустріч. В котячому "Інстаграмі" невдовзі з'являється нове фото.

Спершу у Зеленського були переговори з прем'єром Кіром Стармером наодниці, далі до них долучився новий генсек НАТО Марк Рютте. Обговорювали і питання дозволу бити далекобійною зброєю по цілях на території Росії - за це адвокує генсек Альянсу. Щоправда, позиція Британії поки що не змінилася.

Зустріч президента з Кіром Стармером

"Це можливо з юридичної точки зору. Бо з юридичної точки зору, Україна має право використовувати зброю по цілях в Росії, якщо вони становлять небезпеку для України. Однак це - справа кожної держави Альянсу окремо, що вирішувати з цього приводу", - каже генсек НАТО Марк Рютте.

Візит Зеленського до Франції

Після цього Зеленський поїхав до Парижа. Тут він зустрівся з президентом Макроном. Після цього - переговори і окреме спростування на камеру широко розповсюдженої новини про те, що за зачиненими дверима обговорюють перемир'я в обмін на українські території і якісь додаткові західні гарантії.

"Це не є темою наших дискусій – будь-яке припинення вогню. З іншими союзниками ми також про це не говорили. Я бачив у ЗМІ сьогодні було багато інформації, що я приїхав говорити про припинення вогню. Ні, це неправда. Я не знаю, звідки це", - каже Зеленський.

Зеленськй і Макрон

Зеленський і у Франції говорить, що за зачиненими дверима йшлося про дозвіл бити далекобійною зброєю по росіянах в Росії. Макрон натомість розповідав про тренування бригади "Анни Київської".

Зеленський у Римі

В Римі Зеленського зустрічають уже ввечері. І одразу везуть до прем'єрки Джорджії Мелоні.

"Мета нашої підтримки, як я вже казала сьогодні президенту Зеленському, це поставити Україну в найкращі можливі умови, які створять передумови для переговорів. Як ми неодноразово підкреслювали, це не означає капітуляцію, як деякі боягузливо пропонували", - каже Джорджія Мелоні.

Володимир Зеленський і Джорджія Мелоні

Зранку - візит до міста-держави, не покидаючи кордонів Риму. З Папою Римським у Ватикані Зеленський проводить півгодини. І дарує йому картину під складною назвою: "Бучанська різанина: Історія Марічки". Картина, яку створили Володимир Козюк та Владислав Задворський, змальовує уявну дівчинку, на очах якої російські солдати катували її родину.

Зеленський і Папа Римський

Предметом переговорів, як повідомили потім, був обмін полоненими. Зокрема Зеленський згадав, що в російському полоні загинула наша журналістка Вікторія Рощина. Понтифік натомість подарував президенту України символічний барельєф із підписом: "Мир - це тендітна квітка".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 11 жовтня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: