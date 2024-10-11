Візит Зеленського до країн Європи: з ким зустрічався президент і про що говорив

Президент у Європі зустрічався із світовими лідерами.
Президент України Володимир Зеленський за два дні побував у Лондоні, Парижі, Берліні, Римі, та у Ватикані.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.
Як Зеленський прокоментував скасування "Рамштайну"
Через ураган Байден скасував візит на засідання "Рамштайну". А тому цей захід довелось перенести. Новина про його скасування застала президента України дорогою до хорватського Дубровніка, на саміт "Україна-південно-східна Європа".
"Ми так розуміємо, що в найближчому майбутньому з'явиться нова дата. На "Рамштайні" зручніше за все узгоджувати з нашими парнтерами реалізацію "плану перемоги" і його конкретних деталей, особливо військових деталей, які мають посилити нас на передовій", - каже Володимир Зеленський.
Про що Зеленський говорив у Лондоні
Перша зупинка Зеленського - Лондон. Старожил Даунінг-стріт, який бачив шістьох прем'єрів, кіт Ларрі виходить йому на зустріч. В котячому "Інстаграмі" невдовзі з'являється нове фото.
Спершу у Зеленського були переговори з прем'єром Кіром Стармером наодниці, далі до них долучився новий генсек НАТО Марк Рютте. Обговорювали і питання дозволу бити далекобійною зброєю по цілях на території Росії - за це адвокує генсек Альянсу. Щоправда, позиція Британії поки що не змінилася.
"Це можливо з юридичної точки зору. Бо з юридичної точки зору, Україна має право використовувати зброю по цілях в Росії, якщо вони становлять небезпеку для України. Однак це - справа кожної держави Альянсу окремо, що вирішувати з цього приводу", - каже генсек НАТО Марк Рютте.
Візит Зеленського до Франції
Після цього Зеленський поїхав до Парижа. Тут він зустрівся з президентом Макроном. Після цього - переговори і окреме спростування на камеру широко розповсюдженої новини про те, що за зачиненими дверима обговорюють перемир'я в обмін на українські території і якісь додаткові західні гарантії.
"Це не є темою наших дискусій – будь-яке припинення вогню. З іншими союзниками ми також про це не говорили. Я бачив у ЗМІ сьогодні було багато інформації, що я приїхав говорити про припинення вогню. Ні, це неправда. Я не знаю, звідки це", - каже Зеленський.
Зеленський і у Франції говорить, що за зачиненими дверима йшлося про дозвіл бити далекобійною зброєю по росіянах в Росії. Макрон натомість розповідав про тренування бригади "Анни Київської".
Зеленський у Римі
В Римі Зеленського зустрічають уже ввечері. І одразу везуть до прем'єрки Джорджії Мелоні.
"Мета нашої підтримки, як я вже казала сьогодні президенту Зеленському, це поставити Україну в найкращі можливі умови, які створять передумови для переговорів. Як ми неодноразово підкреслювали, це не означає капітуляцію, як деякі боягузливо пропонували", - каже Джорджія Мелоні.
Зранку - візит до міста-держави, не покидаючи кордонів Риму. З Папою Римським у Ватикані Зеленський проводить півгодини. І дарує йому картину під складною назвою: "Бучанська різанина: Історія Марічки". Картина, яку створили Володимир Козюк та Владислав Задворський, змальовує уявну дівчинку, на очах якої російські солдати катували її родину.
Предметом переговорів, як повідомили потім, був обмін полоненими. Зокрема Зеленський згадав, що в російському полоні загинула наша журналістка Вікторія Рощина. Понтифік натомість подарував президенту України символічний барельєф із підписом: "Мир - це тендітна квітка".
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