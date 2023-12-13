Візит Зеленського до США: чи отримає Україна допомогу та зміна риторики Байдена - основні заяви

Підсумовуючи, чи був успішним його візит до США, Зеленський залишає питання відкритим.

Конгрес Сполучених Штатів піде на канікули наприкінці цього тижня, попри те, що демократи закликають колег залишитися і таки вирішити питання із продовженням фінансування для Києва. Російські пропагандисти аплодують за це республіканцям - спробував присоромити їх президент США Джо Байден.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Зустріч Зеленського із сенаторами: що відомо

Зустріч Володимира Зеленського із сенаторами була закрита. Лідери республіканців та демократів зустрічають і супроводжують гостя. Згодом присутні на засіданні сенатори розкажуть - Зеленського вітали оплесками, розмова пройшла конструктивно. Але не змінила думки республіканців - спочатку американський кордон, потім - Україна.

CBS NEWS із посиланням на поінформовані джерела пише - адміністрація Байдена у вівторок дала знати республіканцям, що готова піти на суттєве посилення антиміграційної політики, включно із депортацією нелегалів без розгляду справи.

"Навіть якщо би ми досягли згоди, провести це через Сенат та Палату представників до Різдва неможливо. Це не означає, що це неважливо. Попри те, що всі ми говоримо про кордон, я хочу усім нагадати про значення України. Ми сьогодні слухали президента України і він надихає", - сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконел.

Щоб встигнути до нового року, лідер демократів Чак Шумер запропонував республіканцям не іти на канікули наприкінці цього тижня. Але вони не погодилися.

Зеленський у Конгресі / Фото: Associated Press

"Якщо ситуація на кордоні, а також в Україні така надзвичайна, як говорять багато республіканців, не їдьте додому на три тижні. Усі визнають, що в січні це буде зробити важче, ніж зараз", - каже лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Зустріч зі спікером палати представників Джонсоном тривала менше запланованої години. Після неї республіканець назвав розмову із Зеленським хорошою і одразу перейшов до претензій - мовляв Білий дім не пояснює, як Україна може перемогти.

Зустріч Зеленського та Байдена: про що горили політики

Далі Зеленський побував у Білому домі. Там його зустрічають і супроводжують спочатку до віцепрезидентки Гаріс, а потім - до президента Байдена.

"Не знати, чи є інший закордонний лідер, якого Байден приймає так часто, як Зеленського. Це його четвертий візит до Білого дому, третій за часів повномасштабного вторгнення. Востаннє президент України був тут менше трьох місяців тому. Але в американській традиції прийом у Білому домі - це не лише про вирішення робочих питань. Значною мірою - це вияв пошани та уваги до гостя", - пояснює Ольга Кошеленко.

Байден зустрічає Зеленського дружніми обіймами і жартами.

Байден: "Ви знаєте порядок. Зараз ми маємо запустити американську пресу".

Зеленський: "Так, дуже гучні люди".

Перед телекамерами Байден кілька разів публічно розпікає республіканців за блокування грошей для України.

Зеленський і Байден / Фото: Associated Press

"Ведучий керованого Кремлем токшоу буквально сказав - "молодці, республіканці. Це добре для нас". Можливо, якщо вас вітають російські пропагандисти, час щось переосмислити? Історія суворо судитиме тих, хто повернувся спиною до свободи. Тому що ідеться саме про свободу України", - наголосив Байден.

Відповідаючи на запитання журналістів, Байден каже, що звичайно хоче перемоги України. Але вперше з його вуст замість традиційного - підтримуватимемо стільки, скільки потрібно, звучить нове формулювання.

"Україна постане після цієї війни гордою, вільною і глибоко вкоріненою у Захід, якщо ми не відступимо. Американський народ може і має пишатися тією роллю, яку він відіграє в успіху України. Ми продовжимо постачати Україні необхідну зброю та обладнання стільки, скільки зможемо", - пояснив Байден.

Після низки публікацій в американських ЗМІ про завершення українського наступу без помітних успіхів, Зеленський відповідає на гострі запитання про плани на майбутнє. Контрнаступ мав успіхи - вважає він: Росія посунулася у Чорному морі, знищений кістяк групи "Вагнера".

Підсумовуючи, чи був успішним його візит до США, Зеленський залишає питання відкритим.

"Всі сигнали були, вони були більш ніж позитивні. Але ми знаємо, що є слова - а є конкретний результат", - сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зустріч Зеленського з Байденом. Що змусило американського президента змінити риторику?

Нагадаємо, лідер республіканців у Сенаті заявив, що ухвалити допомогу Україні до Різдва неможливо.

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