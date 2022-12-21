Візит Зеленського до США і зустріч з Байденом: все, що відомо про поїздку (оновлюється)

Очікується, що під час візиту Зеленського до США Байден буде оголошено про новий пакет допомоги Україні.

Ввечері, 20 грудня, американські ЗМІ поширили інформацію про те, що у США готуються до візиту президента України Володимира Зеленського. 21 грудня цю інформацію підтвердили і Зеленський, і Байден.

ТСН.ua зібрав подробиці візиту українського лідера до США.

Як готувався візит Зеленського до США

Підготовка до візиту Зеленського до США проходила секретно. Про візит президента не знали навіть високопоставлені чиновники у США, за даними американських ЗМІ, для них це стало шоком.

Також стало відомо, що Зеленський летить на запрошення президента США Джо Байдена. Уперше вони поговорили про це під час телефонної розмови 11 грудня, 14 грудня - рішення було ухвалене, але з міркувань безпеки трималося у великому секреті.

За даними ЗМІ, Зеленський приїхав до польського Перемишля. До США він летів американським військовим літаком.

Плани Зеленського у США

Візит президента України до США став першим від початку війни Росії проти України. До цього часу український лідер не покидав межі України. Американські ЗМІ наголошують, що Зеленський особисто подякує громадянам та владі США за підтримку України та обговорить подальші плани.

Джо Байден у соціальних мережах підтвердив зустріч з українським колегою. Він наголосив, що йому є про що обговорити зі Зеленським.

"Сподіваюсь, що ви добре долетите, Володимире. Я радий, що ви тут. Нам є про що поговорити", - написав американський президент.

Також президент Зеленський планує виступити в Конгресі. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі запросила президента України Володимира Зеленського виступити в Конгресі 21 грудня.

За даними CNN, зустріч проходитиме за таким розкладом (за київським часом):

21:00 - Байден вітає Зеленського в Білому домі;

21:30 - двостороння зустріч президентів;

23:30 - спільна прес-конференція;

01:15 - Зеленський прибуде на Капітолійський пагорб;

02:30 - президент України виступить перед спільним засіданням Конгресу.

Про що говоритимуть Байден і Зеленський: пояснення Білого дому

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі пояснив, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського до США через новий етап війни Росії проти України. Він наголосив, що лідери обговорять підтримку України та "справедливий мир".

"Президент справді вірить, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в нову фазу цієї війни, агресію пана Путіна, що це гарний час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити", - пояснив Кірбі.

Американські ЗМІ порівнюють візит Зеленського до США із поїздкою туди британського прем'єра Черчилля 81 рік тому - 26 грудня 1941 року. Там вважають, що Зеленського прийматимуть теж так само урочисто.

" Той різдвяний візит зміцнив альянс, який мав перемогти у Другій світовій війні та побудував післявоєнний демократичний світ", - пише CNN.

Нова зброя для України

Очікується, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні лідер США Джо Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки.

"Президент Байден оголосить новий значний пакет на майже 2 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливу нову здатність: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України", - заявив чиновник Білого дому.

Крім того, США пообіцяли й надалі надавати Україні протиповітряні системи, зокрема NASAMS, HAWK, Stinger та обладнання для боротьби з БПЛА.

Чиновник додав що під час візиту Зеленського Конгрес також обговорить ухвалення значного пакету додаткового фінансування для України на 2023 рік. Очікується, що виділення 40 мільярдів доларів для України на наступний рік матиме двопартійну підтримку.

Реакція Кремля на візит Зеленського до США

У Кремлі уже встигли влаштувати істерику через візит українського президента до США. Речник Путіна Пєсков заявив, що нібито співпраця України та США посилюватиметься.

"Триває постачання озброєння, розширюється номенклатура озброєння, що поставляються. Все це, безумовно, веде до посилення конфлікту і, власне, не обіцяє нічого хорошого", - заявив він.

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