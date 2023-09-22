Візит Зеленського до США: все, що відомо про домовленості, історичні рішення та військову допомогу

Чи отримає Україна ATACMS та 24 млрд дол. від Конгресу? Дізнайтеся про головне за підсумками візиту Зеленського та української делегації до США.

Президент України Володимир Зеленський вже втретє побував з візитом у США цього року. За підсумками низки зустрічей, зокрема з президентом Джо Байденом та очільником Пентагону Ллойдом Остіном, вдалося домовитися про важливу для України військову допомогу. Як сказав Зеленський, "є саме те, що потрібно нашим солдатам". Також було ухвалене історичне рішення – спільне зі США виробництво зброї та оборонних систем

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про результати візиту Зеленського до США.

Зброя для України від США

Одна з перших зустрічей Зеленського у Вашингтоні відбулася із очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження, йшлося і про інтенсифікацію розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння та артсистем західного зразка.

"Важливе посилення української ППО та своєчасне постачання необхідних озброєнь і боєприпасів із боку партнерів для продовження деокупації українських територій", – зазначав український лідер у дописі в Мережі.

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Президент України Володимир Зеленський та очільник Пентагону Ллойд Остін / Фото: Офіс президента України

Новий пакет військової допомоги

Держсекретар Ентоні Блінкен анонсував, що США нададуть Україні безпекову допомогу на 128 млн дол. та озброєння з обладнанням у межах раніше дозволених скорочень на 197 млн дол.

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Зокрема, до пакета допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для ППО, щоб, за словами Блінкена, "допомогти зміцнити протиповітряну оборону України проти повітряних нападів з боку Росії зараз і наступної зими". Також будуть передані артилерійські боєприпаси, засоби протитанкової боротьби, касетні боєприпаси.

Як зазначили у Пентагоні, цей пакет є 47-им траншем від адміністрації Байдена із запасів Міноборони, які почали надавати Україні від серпня 2021 року.

Що увійшло до пакета військової допомоги від США

Ракети ППО АІМ-9М;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи ППО Avenger;

кулемети для протидії безпілотникам;

155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM;

105-мм артилерійські снаряди;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 млн набоїв до стрілецької зброї;

59 легких тактичних автомобілів;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Чи нададуть Україні ATACMS

Щодо засобів дальнього ураження, про які розмовляли Зеленський з Остіном, то, очевидно, не було досягнуто домовленості про передавання Україні далекобійних ракет ATACMS. Адже радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив про рішення Байдена поки не надавати ATACMS Україні. Щоправда, американський лідер не виключає цього в майбутньому.

Водночас Зеленський під час зустрічі з Байденом подякував тому за новий пакет допомоги: "Дуже потужний пакет. Є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз".

Згодом Кірбі заперечив занепокоєння з приводу того, що до нового пакета допомоги не увійшли ракети ATACMS.

"Я б вам тільки сказав, що ми продовжуємо говорити з українцями – ми маємо і будемо – про те, що їм потрібно на полі бою, і ви самі чули, як президент Зеленський казав, що цей пакет, який сьогодні оголосив президент, це саме те, що потрібно його силам", – заявив радник Байдена.

"Ми не збираємося приймати нічого як належне, ми збираємося продовжувати говорити з ним про це в майбутньому", – додав Кірбі.

Чи буде 24 мільярди від Конгресу?

Зеленський зустрівся з американськими сенаторами та лідерами Палати представників. Після зустрічі президент сказав лише, що вони "говорили про дуже багато деталей".

Водночас лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив, що Зеленський попередив американських політиків про небезпеку в разі несхвалення рішення про додаткове фінансування України.

"Було одне речення, яке підсумовує все, і я його дослівно процитую: "Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну". Це його (Зеленського – ред.) цитата", – наголосив Шумер.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США / Фото: Getty Images

Лідер меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл сказав, що це була "хороша зустріч". А голова Палати представників США Кевін Маккарті заявив, не підтримуватиме схвалення пакета допомоги Україні на 24 млрд дол.

"Я більш ніж готовий це (допомогу Україні – ред.) розглянути. Але я знаю: якщо президент (Байден – ред.) зосередиться лише на цьому, то проігнорує той факт, що 10 тисяч людей щойно перетнули кордон (з Мексикою – ред.)", – пояснив Маккарті.

Після зустрічі Зеленського з конгресменами у відповідь на запитання журналістів про додаткове фінансування Байден сказав: "Я розраховую на розумний розсуд Конгресу Сполучених Штатів – альтернативи немає".

А Кірбі пізніше повідомив, що адміністрація Байдена побачила "рішучу підтримку" допомоги Україні з боку Конгресу, "особливо на рівні керівництва". За словами радника американського лідера, "зростає кількість голосів людей, особливо серед республіканців у Палаті представників, які сперечаються про те, чи варта Україна зусиль". Кірбі сказав, що ці недоброзичливці "не представляють їхнє керівництво. Вони навіть не представляють більшість своєї партії".

Зустріч Зеленського з Байденом

Що сказав Зеленський

Після зустрічі з Байденом Зеленський відзначив, що вона була вже третьою за 2023 рік. Глава держави оцінив перемовини як потужні та важливі.

"Наш регулярний діалог доводить, що наші країни є справжніми союзниками й стратегічними друзями. Ми дуже вдячні за життєво важливу допомогу з боку США для боротьби з російським терором", – сказав президент України.

Він розповів Байдену про свою продуктивну зустріч із конгресменами та сенаторами. Лідери держав також обговорили оборонну підтримку України та подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу. Було досягнуто нових домовленостей, які зміцнять обороноздатність України.

"Сьогодні ми досягли важливих результатів. Ми домовилися опрацювати низку стратегічних рішень, які дадуть нам змогу запобігти будь-якій новій агресії проти України й наших людей", – сказав Зеленський, додавши, що це буде одним із результатів Спільної декларації G7 та двосторонніх безпекових домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден / Фото: Офіс президента України

Український президент подякував американському за новий "дуже потужний пакет" допомоги та висловив сподівання на подальшу підтримку з США у посиленні захисту неба, розширенні можливостей для експорту зерна, реалізації Формули миру та проведенні Глобального саміту миру.

Що сказав Байден

Під час розширеної зустрічі з українською делегацією Байден розповів про схвалений новий пакет допомоги з більшою кількістю артилерії, боєприпасів та протитанкової зброї. Він повідомив, що вже наступного тижня до України прибудуть перші американські танки Abrams.

"Ми також зосереджені на посиленні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити критичну інфраструктуру, яка забезпечує теплом і світлом у найхолодніші та найтемніші дні року", – сказав президент США.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Байден встав, щоб потиснути руку Зеленському! Є перші домовленості

"Американський народ – демократи, республіканці, родини по всій нашій країні – розуміють, за що бореться Україна, захищаючи те, що покоління американців також захищали та зберігали. Це досить просто: свобода та суверенітет. Тому ми підтримуємо справедливий і міцний мир, який поважає суверенітет України та її територіальної цілісності", – наголосив Байден.

Він додав, що США разом із іншими лідерами G7 та міжнародними партнерами розпочали процес "формалізації нашої довгострокової відданості безпеці України".

Співпраця України та США у виробництві зброї

Після зустрічі зі своїм американським колегою Зеленський анонсував підготовку промислової бази, щоб разом із США виготовляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції.

"Важлива домовленість: Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції", – повідомив глава держави.

Підписання меморандуму про спільне виробництво зброї України та США / Фото: Офіс президента України

Він назвав цю домовленість "історичною".

"Будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця – для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя. Це матиме глобальні позитивні результати", – написав Зеленський у Мережі за підсумками візиту до США.

США передали викрадені росіянами культурні цінності

Зеленський у США також взяв участь у церемонії повернення культурних цінностей, викрадених російськими окупантами з тимчасово захоплених територій України. Був підписаний відповідний сертифікат передавання українських артефактів, конфіскованих американськими правоохоронними органами.

Йдеться про європейську залізну сокиру XVII ст. з молотом на задній частині, ще три залізні сокири XVII ст., три кирки XVII ст., два залізні скіфські мечі-акінаки VI ст. до н. е. та один залізний наконечник списа орієнтовно 500-1200 р. до н. е.

Фото: president.gov.ua

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