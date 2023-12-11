Візит Зеленського до США: з ким зустрінеться президент і чи зможе Україна розраховувати на допомогу

Щоб встигнути проголосувати за допомогу Україні у Конгресу залишається катастрофічно мало часу - 1 тиждень.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні розпочинає візит до Вашингтона. Сюди він прилітає з Аргентини, де напередодні взяв участь в інавгурації нового президента Хавʼєра Мілея, а також зустрівся з лідерами інших країн регіону та премʼєр-міністром Угорщини Орбаном.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Військова допомога від США: що відомо

У США упродовж двох днів заплановані зустрічі з президентом Джо Байденом та лідерами Конгресу. Візит відбувається на тлі замороження допомоги Україні у Конгресі.

"Тут, у Вашингтоні, Володимир Зеленський був менше трьох місяців тому, у вересні. І от нова його зустріч із президентом Байденом відбудеться у вівторок. Президент США запросив Зеленського знову, щоб підкреслити непохитну відданість народу України. Так напередодні прокоментувала речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр. Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливу подальшу підтримку Сполучених Штатів у цей критичний момент - пояснила Жан-Пʼєр", - пояснює Ольга Кошеленко.

Конгрес не зміг перейти до голосування за допомогу Україні: республіканці відмовляються розглядати це питання, допоки Білий дім не піде на поступки у посиленні антиміграційної політики США. Президент готовий особисто взяти участь у дискусії з республіканцями - сказав напередодні в інтерв‘ю CNN Держсекретар Ентоні Блінкен. Він, як інші посадовці із вертикалі президента, б‘є на сполох - не можна допустити, щоб фінансування Києву не було продовжене.

"Зараз час, щоб по-справжньому активізуватися, тому що якщо ми цього не зробимо, ми знаємо, що станеться. Путін зможе безкарно рухатися вперед, і ми знаємо, що він не зупиниться на Україні, він цілком може в кінцевому підсумку напасти на країну НАТО. Це змусило би нас виконувати зобов’язання перед союзниками по НАТО", - сказав Ентоні Блінкен.

Візит Зеленського до Вашингтона: що відомо

Президент Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України - це цитата з офіційного повідомлення від його офісу.

Минулого тижня Зеленський мав звернутися онлайн до сенаторів, але республіканці залишили засідання, бо і чути не хотіли про Україну. Тепер лідери демократів та республіканців у Сенаті Шумер і Макконел запросили Зеленського виступити перед верхньою палатою особисто завтра зранку.

Запланована зустріч і зі спікером палати представників Джонсоном - повідомили в його офісі. Щоб встигнути проголосувати за допомогу Україні у Конгресу залишається катастрофічно мало часу - 1 тиждень. І Зеленський, очевидно, спробує надати цьому процесу позитивного імпульсу.

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Нагадаємо, Зеленський розповів про перемовини в Аргентині з Орбаном та анонсував виступ у Конгресі США.

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