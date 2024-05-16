Візит Зеленського недалеко від епіцентру запеклих боїв: чому глава держава приїжджав до Харкова

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 травня, прибув до Харкова. У місто, до якого вже тривалий час прикута увага всієї країни, провів ставку. Ситуація ж на Харківському фронті все ще важка. Найзапекліші бої – у районі Вовчанська.

Яка наразі ситуація на Харківщині, про що заявив Зеленський та чи вдається Силам оборони стримати ворога – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Зеленський у Харкові

Зеленський провів провів ставку Верховного головнокомандувача у Харкові. Президент заслухав доповіді силовиків, зокрема очільників ГУР і СБУ Буданова і Малюка, а також призначеного 11 травня нового командувача Оперативно-тактичного угрупування військ "Харків". Саме його бійці тримають ворога у прикордонні.

"Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам. Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи.

Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", - написав він у телеграм-каналі.

Одразу після ставки президент поїхав до госпіталя, щоб навідати поранених оборонців Харківщини.

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Запеклі бої у Вовчанську

Наразі епіцентром воєнних дій є північні околиці Вовчанська. Саме там, за повідомленнями української влади, йдуть запеклі бої з ворогом. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко звітує про ситуацію в місті. Каже, рашисти беруть у полон і розстрілюють цивільних.

"У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами. Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили", - розповів очільник МВС.

Майже ж публікують відео з північної околиці міста просто під знаком Вовчанськ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ВОВЧАНСЬКУ РОСІЯНИ РОЗСТРІЛЮЮТЬ УКРАЇНЦІВ! Людей викрадають і зганяють до підвалів!

Полонений розкрив плани РФ

Ось один окупант потрапив у полон у ЗСУ та розповів, яким був справжній план російської армії. Каже, після "Києва за 3 дня", Путін наказав взяти "Вовчанськ за 2 дня".

Але російський наступ таки загрузнув, чого противник взагалі не очікували. Попри потужну інформаційну атаку ворога і спробу роздмухати паніку в регіоні та і по всій Україні, сил окупантам вистачило лише, щоб просунутися на 8 кілометрів углиб від кордону і лише в тих місцях, де українські оборонці не облаштовували оборонних рубежів. Пояснюється це тим, що тримати оборону там було неможливо, адже ЗС РФ мають далекобійну зброю та авіацію, а Україні не можна було стріляти по території РФ західною зброєю.

"За оцінками ISW, російські війська наразі просунулися не більш ніж на вісім кілометрів від міжнародного кордону на півночі Харківської області. Російські війська можуть легко завдати артилерійських ударів по українських оборонних позиціях поблизу міжнародного кордону, а заборони Заходу на використання наданих систем озброєння для ударів по тилах РФ за кордоном роблять потенційні стаціонарні українські оборонні позиції, що розміщуються поблизу міжнародного кордону, уразливими", - йдеться у звіті ISW.

Оборона провалилась через США?

В Інституті вивчення війни вважають, що однією з ключових проблем для ЗСУ була неготовність США дати дозвіл бити по міжнародно визнаній території Росії американською артилерією та ракетами. І якщо раніше це можна було пояснити по-різному, то тепер, коли Україна виключно обороняється саме на прикордонні, ця заборона є безпідставною.

"ISW нещодавно оцінив, що обмеження США на здатність України завдавати ударів по військових об’єктах у Росії створили у прикордонних районах Росії притулок, звідки російська авіація може завдавати бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах. Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що українська операція щодо завдання ударів по системах у Росії, які безпосередньо підтримують наступальні наземні операції Росії на півночі Харківської області, за своєю суттю була б оборонною, і характеризувати таку спробу як "наступ" було б некоректно", - вважають в ISW.

Путін прорахувався

Американські аналітики припускають, що російський диктатор вкотре недооцінив можливості України, і це може вилізти йому боком. Російські війська зазнають великих втрат в особовому складі та техніці, але загрузли, не досягнувши особливих успіхів на Харківщині. Все через впевненість Путіна, що після затримки американської допомоги, а також виходу ЗСУ з Авдіївки, Росія має достатньо сил, щоб посунути Сили оборони у будь-якій точці фронту. А це не так.

"Обмежені російські наступальні операції на півночі Харківської області свідчать про те, що Путін і російське військове командування можуть оцінювати ризики, перспективи і терміни наступальних операцій, виходячи з припущення, що російські війська зможуть просунутися на будь-якій ділянці фронту і закріпити будь-які здобутки без необхідності враховувати українські тактичні контратаки або значну українську контрнаступальну операцію в майбутньому. Але цей розрахунок фундаментально неправильно оцінює тактичні можливості, які отримають українські війська, коли американська безпекова допомога почне надходити на фронт у значних обсягах", - наголошують американські аналітики.

Путіну треба довести протилежне – вважають в ISW, а для цього США та інші партнери мають дати можливість Україні провести новий контрнаступ.

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Евакуація на Харківщині

Тим часом на Харківщині продовжується евакуація мирних жителів. Приголомшливі кадри пошуку цивільних з Вовчанська, де саме зараз йдуть бої і чутно не тільки артилерійську канонаду, але й автоматичні черги, публікують харківські поліцейські.

Загалом, від початку евакуації, вивезти з-під обстрілів вдалося 2319 жителів Чугуївського району, 3834 евакуювали з Харківського, 103 з Богодухівського. Ще 2533 особи евакуювали саме волонтери. Загалом евакуйовано 8779 осіб - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 16 травня з’явився у Харкові і доповів про ситуацію на "складному напрямку".

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