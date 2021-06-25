Візьми собаку на роботу: до всесвітньої акції долучились у 200 містах України

Візьми собаку на роботу: до всесвітньої акції долучились у 200 містах України

Традиція ця зародилася 22 роки тому у США.

Сьогодні день, коли власників собак по всьому світу закликають привести їх із собою до офісів. Долучились до заходу і працівники «1+1».

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Традиція ця зародилася 22 роки тому у США. Її натхненники вважають, що неправильно, щоби собаки постійно залишалися вдома самі, а ще, певні, вони пречудові компаньйони, які знижують стрес та піднімають настрій співробітникам.

Про підтримку акції вже заявили в понад 200 містах України. Домашні улюбленці відранку зустрічали і працівників "1+1" і, кажуть наші кореспонденти, без усмішки жодного колегу не відпустили. До такої акції працівники долучаються до вже не перший рік. Та сьогодні привезти ще більше улюбленців на роботу завадила сильна спека і господарі вирішили на виводити пухнастиків зайвий раз на вулицю.

Новини України: офіс "1+1" долучився до всеукраїнської акції "Візьми собаку на роботу"

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