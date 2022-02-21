Визнання Путіним "ЛДНР": що протиставить Україна цьому рішенню та що буде далі, якщо "Мінськ" вже не діятиме

Визнання Путіним "ЛДНР": що протиставить Україна цьому рішенню та що буде далі, якщо "Мінськ" вже не діятиме

Визнання Росією псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР” може призвести до значно серйознішої ескалації на Донбасі.

Президент Росії Володимир Путін провів засідання Радбезу РФ, за підсумками якого заявив, що вже 21 лютого ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР".

Про те, що це рішення означає для України у близькій перспективі, що протиставить Україна цьому визнанню і якщо Мінські угоди вже не діятимуть, то що буде далі, розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш 21 лютого в ефірі ТСН.19:30.

"Це означатиме кінець Мінським угодам і, швидше за все, це означатиме ескалацію на Донбасі. Причому значно серйознішу, ніж ми маємо сьогодні. Фактично, це буде вже війна з Росією. Тому що визнання нашої території чужою територією – це вже фактично факт агресії. Це порушення нашого суверенітету та територіальної цілісності", зазначив він.

Серед ідей, які лунали під час засідання Радбезу РФ - визнати псевдореспубліки в межах значно ширших, включно з Маріуполем. Якщо все відбуватиметься за цим сценарієм, Гармаш не виключає спроби окупувати, те, що було звільнено Україною в 2014 році.

"Однозначно, якщо вони визнають, то можливо тільки таке визнання - на всій території Донецької та Луганської областей. Бо у т.зв. "конституціях" т.зв. "республік" написано, що їхня територія поширюється на всю ієриторію Донецької та Луганської областей. Тому це однозначно. Це не сценарій. Так і буде, якщо Путін визнає ці "республіки". І швидше за все буде використовуватися цей факт для того, щоб, як мінімум, постійно тримати нас у напрузі, щоб постійно, як мінімум, загострювати цей конфлікт. А ось чи Росія відвойовуватиме цю територію - тут багато залежатиме про наших західних партнерів. І від України, звісно. Від нашої готовності відбивати цей військовий натиск.", - наголосив він.

Крім того, представник української делегації в ТКГ зазначає, що у разі ще більшої ескалації на Донбасі, йтиметься вже про загрозу не лише зі сходу, про можливий наступ з усіх фронтів.

"Я думаю, що найімовірніше - це схід України, але з огляду на те, що Путіну, якщо справді він визнає "республіки" і це вже розцінюватиметься як акт агресії - втрачати вже нічого. Захід теж реагуватиме санкціями, які він обіцяв, якщо почнеться агресія, то в принципі він може піти вже ва-банк і робити наступ і на інших ділянках нашого спільного кордону", - зазначив він.

Також визнання Путіним псевдореспублік однозначно означатиме кінець Мінських угод.

"У Мінських угодах немає термінів ДНР, ЛНР. Там є окремі райони Донецької та Луганської областей України. Більше того, ціль Мінських угод – це відновлення територіальної цілісності України, її суверенітету. Якщо Росія визнає деяких республіки, то вже не може бути про цілі Мінських угод. Ну текст, звичайно, втрачає актуальність", - резюмував Гармаш.