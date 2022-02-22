Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР": що відомо, реакція України та світу (фото, відео)

Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР": що відомо, реакція України та світу (фото, відео)

Кремлівський очільник доручив ввести в ОРДЛО російські війська, які де-факто там перебувають від 2014 року.

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідні укази та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Крім того, кремлівський очільник доручив ввести в ОРДЛО російські війська, які де-факто там перебувають від 2014 року.

В ніч на 22 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через російську загрозу та визнання Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР". Він заявив, що Україна існує в її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими попри все, попри будь-які дії та заяви Російської Федерації.

Вночі Зеленський записав звернення до українців на тлі визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Україна кваліфікує останні дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Наразі з РФ лунають заяви щодо кордонів визнання пвсевдореспублік "ДНР" та "ЛНР". А пропагандистські росЗМІ публікують, як і попереджали розвідники, все нові і нові фейки щодо нібито наступу ВСУ.

Всі подробиці щодо ситуації на Донбасі в результаті визнання Путіним "ЛДНР" та реакція міжнародної спільноти, останні новини Донбасу – читайте в онлайн-матеріалі ТСН.ua.

Вівторок, 22 лютого

10:53. У "Єдиній Росії" відреагували на заяви щодо визнання "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей.

10:53. Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР": реакція українських зірок.

10:45. Європейський Союз вже у вівторок, 22 лютого, може ухвалити рішення про запровадження санкцій проти РФ через визнання "незалежності" "ЛНР" і "ДНР". Про це заявив верховний представник ЄС Джозеф Боррель, пише CNN.

10:08. Дмитро Гордон прокоментував визнання Путіним "ЛНР" і "ДНР": "Вони кінчені, це початок їхнього кінця".

10:07. Росія зможе будувати військові бази на сході України - Reuters.

9:57. "Грузія стоїть поряд із вами": Зурабішвілі засудила визнання "ЛДНР" і заявила про підтримку України.

9:49. У Держдумі РФ відхрестились від заяв щодо планів визнання "ЛДНР" у межах Луганської та Донецької областей.

9:43. Жителі тимчасово окупованого Донецька повідомили про те, що бачили велику колону танків і бронетехніки. Вона нібито рухалася у пувнічно-західному напрямку, до лінії зіткнення, за кілька годин після виступу президента Росії Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР".

9:43. Франція анонсувала санкції проти Росії за визнання так званих "ЛДНР". Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції при цій організації Ніколя Дерів’єр.

Він наголосив, що Франція "вітає стриманісь, яку в цих складних обставинах демонструє Україна".

"Ми висловлюємо повну солідарність із народом та урядом України", - зазначив дипломат.

Дерів’єр також закликав Росію "змінити своє рішення про визнання сепаратистських одиниць".

У Євросоюзі відреагували на визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР" | Новини світу

9:33. "Якщо РФ не змінить курс, може бути руйнівний конфлікт": у Держдепі заявили, що Росія прагне війни

9:20. У Сирії визнали рішення Москви про фейкову незалежність ОРДЛО.

9:07. Російська Федерація, оголосивши про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", визнала російську агресію проти України. Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав 22 лютого у Twitter.

Очільнк Міноборони закликав світ не мовчати у відповідь на визнання Росією ОРДЛО та відреагувати на дії Москви.

"Світ не може мовчати. ​​Санкції? Ще одна цегла в стіні? Нова Берлінська стіна?" - Написав Резніков.

9:00. Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" та "ЛНР". Документом передбачається заборона громадянам США інвестувати в "ДНР" і "ЛНР", ввозити в США будь-які товари, послуги і технології з цих регіонів, а також експортувати товари із США в ОРДЛО.

8:55. Росія може визнати претензії бойовиків "ЛДНР" на всю територію Луганської та Донецької областей. Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков, повідомляє пропагандистське видання "РІА Новості".

8.20. "Застосуємо жорсткі та адекватні кроки": Німеччина пообіцяла в ООН відреагувати на дії Росії.

7:38. Казахстан не визнає рішення Путіна щодо незалежності ОРДЛО.

7:31. "Росія підійшла до межі": Британія закликає Кремль відійти і заявила про розширення санкцій.

6:54. Путін розірвав Мінські домовленості на шматки. Про це заявила на засіданні Ради Безпеки ООН постійна представниця США Лінда Томас Грінфілд,

6:49. Нікарагуа визнала так звану незалежність "ЛДНР".

6:03. "Копіювальний апарат добре працює": постпред України в ООН порівняв заяву про "незалежність" ОРДЛО з аналогічною щодо Грузії.

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