Візовий шопінг всьо: як ЄС поступово опускає залізну завісу, обрізаючи росіянам доступ до Шенгену

Це компромісне рішення й головний результат неформального саміту міністрів закордонних справ Євросоюзу в Празі та довгої дискусії про доцільність запровадження тотального візового ембарго для росіян. Хоча, за словами українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якщо це рішення буде "добросовісно імплементоване усіма державам-членами ЄС, то буде максимально наближеним до того, що хотіла Україна".

Що це означає для росіян на практиці? Тепер кількість виданих шенгенських віз значно зменшиться, термін їхнього очікування та вартість збільшиться (від 35 до 80 євро), а перевірка тих, хто подаватиметься, стане суворішою. Тобто, поїхати подивитися на шпилі європейських соборів, щоб заразом ще й отруїти опонентів Путіна, стане майже неможливо.

Гостро питання безпеки зараз стоїть передовсім для Фінляндії, Естонії та Латвії, які прямо межують з Росією. Після закриття неба ЄС для російських авіакомпаній, росіяни можуть потрапити до Європи наземним транспортом через пункти пропуску з Фінляндією, Естонією та Латвією, або літаком через Туреччину, Грузію чи Казахстан. Це найближчі до них країни та найоптимальніші маршрути, якщо можна так сказати.

За даними прикордонного контролю ЄС Frontex, від початку повномасштабної війни до ЄС з російськими паспортами прибуло понад 1 млн осіб. Левова частка припала на Фінляндію, Естонію та Литву (їхали напевно через Білорусь).

"Це стало ризиком для безпеки цих сусідніх держав. Крім того, ми бачили, як багато росіян їдуть на відпочинок і за покупками так, наче в Україні не вирує війна", - сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Проте, що ж робити з тими 12 млн вже виданих росіянам шенгенських віз? Так, серед держав-членів дискутується можливість їхнього замороження. З цим доручили розібратися Єврокомісії. Проте де гарантія , що єдності щодо цього ЄС також не матиме, а росіяни вільно роз’їжджатимуть світом, наче нічого не відбувається?

За цей місяць, відколи Зеленський запропонував назавжди закрити кордони ЄС навіть для "хороших" росіян, чого ми тільки не чули. Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг наполягав, що понад 140 мільйонів росіян просто потраплять під загальний суд.

Спільно проти тотального візового ембарго виступили також Франція та Німеччина. За їхньою логікою, не слід недооцінювати вплив на росіян досвіду їхнього життя в демократичних країнах. Мовляв росіяни, які пожили чи поживуть в ЄС, привезуть до Росії ліберальні цінності й демократію. Проте правда полягає в тому, що вони радше привезуть холодильники та пральні машини.

В таборі "проти" разом з Австрією, Німеччиною та Францією також були Угорщина Греція, Кіпр, Італія, Іспанія та Португалія, де традиційно проживає багато росіян. Також туди щороку приїздить багато російських туристів. Проте зараз цей потік значно впав, бо треба облітати ледь не пів світу. Цю розкіш можуть дозволити собі лише забезпечені люди, наближені до владних кіл. Тому не зовсім зрозуміло, чому проти візового ембарго виступали ці південні європейські країни.

В ЄС нарешті мають визнати, що покладати всю повноту відповідальності за повномасштабну криваву війну проти Україну виключно на Путіна, закликаючи боротися за "розум та серця" пересічних росіян (як про це кажуть у Берліні та Парижі), неправильно. Переважна більшість росіян (Кремль дає 80%) підтримує Путіна, його політику та вбивства українців. Громадяни Росії дійсно вважають, що такої держави, як Україна, не має існувати.

Проте навіть таке половинчасте рішення ЄС не забороняє його країнам-членам запроваджувати власні заходи. Наприклад Естонія вже заявила, що протягом найближчих тижнів повністю заборонить в’їзд росіянам, навіть якщо вони мають чинну шенгенську візу. Те саме збираються зробити Латвія, Литва, Польща та Фінляндія. Тому, якщо це станеться, наземні "ворота" в ЄС для росіян будуть зачинені.

Разом із цим варто особливо підкреслити, що передувало, хоч і компромісному, проте все ж рішенню ЄС закрити "візовий шопінг" для росіян. Виступаючи у Карловому університеті в Празі з промовою "Європа – наше майбутнє", канцлер Німеччини Олаф Шольц чи не вперше публічно підтримав вступ України до ЄС. Хоча Берлін раніше був драйвером блокування нашого вступу як до ЄС, так і до НАТО.

Можливо в ЄС вже приходять до розуміння, що війна Росії проти України – це не десь там далеко, а апетити Путіна виходять далеко за межі українських кордонів. На тлі по суті розірвання візової угоди з РФ, так само в Празі мала місце міжнародна конференція Forum2000, де всі без виключення міністри закордонних справ ЄС, які брали в ньому участь, висловилися дуже категорично: Росія не має виграти цю війну.

І от знову в Німеччині зробили ще одну приголомшливу заяву. На думку генерального інспектора ЗС Німеччини, генерала Ебергарда Цорна, Росія може відкрити другий театр війни, задіявши флот та авіацію, а однією з потенційних гарячих точок є Калінінград. Що ж, можливо й так, проте у четвер, 1 вересня, Москва вкотре заходилася погрожувати Молдові. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Росія зробить все для захисту російськомовних у Молдові та російського військового контингенту в Придністров’ї.