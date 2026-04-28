Візит Чарльза III до США: Трамп випробував короля рукостисканням, а монарх готує заяву про Україну

Візит короля Чарльза ІІІ та королеви Каміли до США / © скрін з відео

Перший за майже два десятиріччя візит британського монарха до Сполучених Штатів розпочався. Чарльз III із дружиною Каміллою прибув до Вашингтона, де вони проведуть чотири насичені дні. Дональд Трамп зустрів короля своїм фірмовим жестом «сили», проте попереду у монарха значно складніші завдання — поліпшити стосунки, що серйозно погіршилися.

Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко розповіла деталі першого дня візиту.

Дипломатичний конфуз та «рукостискання на 10 секунд»

Державний візит королівського подружжя Чарльза III та Камілли до США розпочався із дипломатичного конфузу. Вулиці Вашингтона прикрасили прапорами Сполученого Королівства, але кілька полотнищ — помилково — вивісили австралійських. Недоречність швидко помітили і виправили.

Це перший візит глави британської монархії до США від 2007 року. Відносини двох країн зараз переживають вкрай непрості часи. Президент США публічно критикує британського премʼєра, зокрема за «відсутність допомоги у війні проти Ірану», а в самій Британії навіть закликали скасувати цей вояж.

Роберт Гардман, королівський біограф: «Ці заклики до скасування візиту дуже недалекоглядні та насправді не враховують збитків, яких завдало би скасування. Люди кажуть: "Існує ризик, що король буде принижений". Я особисто не думаю, що це станеться. Я брав інтерв’ю у президента Трампа для своєї книжки три з половиною місяця тому. Ми довго говорили про монархію. Він великий рояліст. У нього один спосіб мислення, коли йдеться про британський уряд, але британська монархія — це абсолютно окремий елемент, він її великий шанувальник».

Біля Білого дому Дональд Трамп застосував до короля своє фірмове рукостискання — понад 10 секунд не відпускав руку Чарльза, ніби намагаючись перетягнути його на свій бік, але король гідно витримав раунд. Після протокольного фотографування Дональд і Меланія Трампи пригостили гостей чаєм.

Місія короля: врятувати НАТО та нагадати про Україну

Оглядачі говорять, що на Чарльза III покладена місія — поліпшити стосунки зі стратегічним партнером та підтвердити роль Великої Британії як світової держави.

Найджел Шейнволд, колишній посол Великої Британії у США: «Сама програма говорить, якими є цілі. Вони полягають у тому, щоб продемонструвати погляд на британські цінності та наші інтереси у світі. Ідея Великої Британії як світової держави, союзниці Америки в багатьох, багатьох сферах. Значення, яке ми приділяємо альянсам, яке, я думаю, поділяють багато американців, навіть попри те, що наш альянс у НАТО з Америкою перебуває під загрозою через президента Трампа. Гадаю чимало з цього знайде відгук у американців».

Особлива увага прикута до сьогоднішнього вечора. Король виступить перед Конгресом США. Чарльз III відомий своєю непохитною підтримкою України. Очікується, що у промові він говоритиме про спільний захист демократичних цінностей і про російську агресію — тему, яка останнім часом практично зникла з американської публічної риторики.

