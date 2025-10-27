Візит посланця Путіна до США: кому він дарував цукерки і що розізлило американського міністра Бессента

Скотт Бессент / © Associated Press

Російський спецпредставник Кіріл Дмітрієв, що прилетів до Сполучених Штатів налагоджувати звʼязки після запровадження санкцій щодо російських нафтових компаній, спричинив конфлікт із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. На репліки росіянина про те, що санкції не торкнуться Росії і матимуть негативний вплив на ціни у самій Америці, Бессент назвав його пропагандистом і риторично поцікавився, що би сталося із Дмітрієвим у Росії, якби він раптом сказав правду про невтішний стан їхньої економіки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Путінський спецпредставник Кіріл Дмітрієв провів у США кілька днів. Зустрівся із двома американськими посадовцями, зокрема спрецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Щоправда, той, судячи із соцмереж Дмітрієва, який докладно описує в Х буквально кожен свій крок в Америці, навіть не погодився на спільне фото.

А от до конгресвумен-республіканки Анни Пауліни Луни, відомої своєю антиукраїнською позицією, Дмітрієв прийшов із квітами і коробкою цукерок, оформленою у вигляді цитатника Путіна. Кремлівський посланець також роздав численні інтервʼю місцевим теле- та ютуб каналам. Головне, що цікавить американських ведучих зараз, це реакція на масштабні санкції проти російської нафти. Минулого тижня мінфін Сполучених Штатів запровадив повні блокуючі обмеження щодо компаній Роснєфть та Лукойл. Дмітрієв пригрозив американській владі, що вони вдарять лише по американцям.

«Санкції, недружні заходи, вони абсолютно не вплинуть ніяк на економіку росії. Вони просто призведуть до зростання цін на заправках у США», — заявив він.

І це було помилкою з боку росіянина, який начебто мав налагоджувати у США мости дружби. Бо міністр фінансів Скотт Бессент, коментуючи його слова в ефірі одного із телеканалів, назвав Дмітрієва пропагандистом, і взагалі обурився тим, що змушений на нього реагувати.

«Ви справді озвучуєте те, що говорить російський пропагандист? Тобто, що ще він може сказати? Що все буде жахливо і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів?!? Звичайно, російська економіка — це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, я вважаю, перевищує 20%, і все, що ми робимо, змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки», — сказав Скот Бессент.

Російські доходи від нафти, за словами Бессента, цього року вже знизилися на 20%, а унаслідок санкцій — просядуть на стільки ж або навіть більше — прогнозує міністр фінансів США. Пані посол України у США Ольга Стефанішина нагадала, що США взагалі то призупинили санкції щодо Дмітрієва, щоб він міг прилетіти на переговори.

За словами міністра фінансів США Бессента, Індія наразі повністю припинила закупівлю російської нафти, а чимало китайських нафтопереробних заводів зупинилися. І це санкції ще навіть не вступили у силу. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зараз перебуває в азійському турне, і вже цього четверга зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзінпінем — обіцяв поговорити з ним, зокрема, і про його торгівлю з Росією.

