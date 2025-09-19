Візит Трампа до Британії: порушення протоколу, розмови про Україну та Путіна

Трамп та король Чарльз / © Associated Press

Розчарування у Путіні, тиск на Росію і допомога Україні стали темами обговорень під час візиту президента США до Британії.

Дональду Трампу влаштували надзвичайно пишне приймання на тлі масових протестів проти приїзду американського лідера.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Що відомо про візит Трампа

За першої каденції Трампа приймала нині покійна королева Єлизавета ІІ. Той візит запам’ятався низкою курйозів — переважно, з боку Трампа. Американський президент порушував протокол, наприклад, обганяв монархиню — за що потрапив під шквал критики у пресі.

Нині ні британські ЗМІ, ані населення не мають до президента США особливої прихильності. За даними опитування, як політика його підтримують лише 16 відсотків британців. А протокольні служби — заздалегідь побоюються гострих питань від преси, які можуть виникнути під час публічних заходів. За таких умов — королівській родині доводиться балансувати між секретною місією: зачарувати Трампа і тим, як пояснити такий пишний прийом своїм підданим.

Гелікоптер з американським президентом та першою леді — сідає у Віндзорі. Зустрічає Трампів — наслідний принц Вільям з дружиною. Вже згодом — до них долучаються король і королева.

Заходи безпеки — безпрецедентні. Особливо, на тлі вбивства в Америці — соратника президента. Більше тисячі гвардійців та кавалерія із сотнею коней. Золочені карети для американського президента з британським монархом і королеви з gершою леді США. Вкриті прапорами вулиці та спільне авіашоу — цей візит британська преса прямо називає помпезним.

Ложкою дьогтю у королівському прийомі — стають вуличні протести. Загалом, лише на цю акцію — виходять близько 5 тисяч людей. А на Віндзорський замок — місце, де приймають Трампа, перед його приїздом демонстранти примудряються транслювати фотографію Трампа з багатієм Джефрі Епштейном, якого засудили за секс-злочини, і який помер у в’язниці. Американський президент усіляко заперечує зв’язок з ним. Зрештою, за зухвалий протест — британська поліція заарештовує чотирьох людей.

Тим часом у Віндзорі — готується розкішний бенкет. Запрошено на нього 160 гостей. І поки ті збираються, персонал вимірює лінійкою і розставляє коштовний посуд. По 5 келихів та бокалів і з десяток столових приборів на кожного гостя.

Про що говорили у Британії

Серед розкішних суконь та прикрас — неможливо не помітити поєднання нарядів британської королеви Камілли та Меланії Трамп. Яскраво-синя та жовта сукні — дуже схожі на прапор України! Тож преса задається питаннями — чи не є це жестом на підтримку нашої держави? Оглядачі називають короля Чарльза — секретною дипломатичною зброєю Британії. Начебто, прихильного до України монарха дипломати попросили про допомогу, аби підштовхнути Трампа до рішучих дій щодо Росії та Путіна. Під час 7-хвилинного тосту, текст якого старанно готували британські мовники, Чарльз Третій відкрито говорить про підтримку нашої держави — і змушує Трамп кивати у відповідь.



Трамп же на цьому бенкеті — говорить переважно про співпрацю між країнами. А вона — знову оживає. Адже поміж гостей — представники технологічної індустрії та бізнесу Америки, готові створювати багато-мільярдні проєкти з британцями.

Щоби зачарувати Трампа, монарший дім Британії щедро йому лестить. Після вишуканої вечері гостям подають особливе пригощання — рідкісні напої. Портвейн 1945 року — на честь Трампа як 45 президента США та коньяк 1913 року. Того самого, коли на шотландському острові Льюїс народилася майбутня мати Дональда Трампа. Ще один комплімент гостям — спеціально для них роблять коктейль з американським віскі у складі.

Наступний ранок після бенкету — в американського президента вже робочий. На прощанні з королем Трамп плескає Чарльза по плечу — у порушення всіх правил протоколу. Та, імовірно, панібратська поведінка американського президента — лишиться чи не єдиним скандальним моментом візиту. Адже решта, включно зі спілкуванням з пресою, проходить на диво спокійно.

Зустріч Трампа і Стармера

З британським прем’єром американський президент обговорює тарифи, підписує угоди і говорить про завершення війни в Україні. Вже на пресу Кір Стармер публічно заявляє про необхідність рішуче посилити тиск на Путіна, щоби той погодився на мир. Президент США зізнається — завершити війну виявилося складніше, ніж він очікував.

Трамп каже — сподівається, що вже скоро матиме гарні новини на цю тему, не уточнюючи, що ж мав на увазі. І наполягає — головний спосіб примусити Росію до миру — це припинити купувати її нафту та знизити на неї ціни. Тоді Путіну доведеться піти на переговори.

Британська преса відзначає, що вмовити Трампа самому запровадити санкції проти Росії — прем’єру Стармеру, схоже, не вдалося. Дональд Трамп залишає Британію цілком задоволеним — він став першим президентом США, який двічі відвідав країну з державним візитом.

