ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
4 хв

Візит Трампа до Британії: порушення протоколу, розмови про Україну та Путіна

Напередодні Дональд Трамп відвідав Велику Британію із офіційним візитом.

Автор публікації
Катерина Федорченко
Візит Трампа до Британії: порушення протоколу, розмови про Україну та Путіна

Трамп та король Чарльз / © Associated Press

Розчарування у Путіні, тиск на Росію і допомога Україні стали темами обговорень під час візиту президента США до Британії.

Дональду Трампу влаштували надзвичайно пишне приймання на тлі масових протестів проти приїзду американського лідера.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Що відомо про візит Трампа

За першої каденції Трампа приймала нині покійна королева Єлизавета ІІ. Той візит запам’ятався низкою курйозів — переважно, з боку Трампа. Американський президент порушував протокол, наприклад, обганяв монархиню — за що потрапив під шквал критики у пресі.

Нині ні британські ЗМІ, ані населення не мають до президента США особливої прихильності. За даними опитування, як політика його підтримують лише 16 відсотків британців. А протокольні служби — заздалегідь побоюються гострих питань від преси, які можуть виникнути під час публічних заходів. За таких умов — королівській родині доводиться балансувати між секретною місією: зачарувати Трампа і тим, як пояснити такий пишний прийом своїм підданим.

Гелікоптер з американським президентом та першою леді — сідає у Віндзорі. Зустрічає Трампів — наслідний принц Вільям з дружиною. Вже згодом — до них долучаються король і королева.

Заходи безпеки — безпрецедентні. Особливо, на тлі вбивства в Америці — соратника президента. Більше тисячі гвардійців та кавалерія із сотнею коней. Золочені карети для американського президента з британським монархом і королеви з gершою леді США. Вкриті прапорами вулиці та спільне авіашоу — цей візит британська преса прямо називає помпезним.

Ложкою дьогтю у королівському прийомі — стають вуличні протести. Загалом, лише на цю акцію — виходять близько 5 тисяч людей. А на Віндзорський замок — місце, де приймають Трампа, перед його приїздом демонстранти примудряються транслювати фотографію Трампа з багатієм Джефрі Епштейном, якого засудили за секс-злочини, і який помер у в’язниці. Американський президент усіляко заперечує зв’язок з ним. Зрештою, за зухвалий протест — британська поліція заарештовує чотирьох людей.

Тим часом у Віндзорі — готується розкішний бенкет. Запрошено на нього 160 гостей. І поки ті збираються, персонал вимірює лінійкою і розставляє коштовний посуд. По 5 келихів та бокалів і з десяток столових приборів на кожного гостя.

Про що говорили у Британії

Серед розкішних суконь та прикрас — неможливо не помітити поєднання нарядів британської королеви Камілли та Меланії Трамп. Яскраво-синя та жовта сукні — дуже схожі на прапор України! Тож преса задається питаннями — чи не є це жестом на підтримку нашої держави? Оглядачі називають короля Чарльза — секретною дипломатичною зброєю Британії. Начебто, прихильного до України монарха дипломати попросили про допомогу, аби підштовхнути Трампа до рішучих дій щодо Росії та Путіна. Під час 7-хвилинного тосту, текст якого старанно готували британські мовники,  Чарльз Третій відкрито говорить про підтримку нашої держави — і змушує Трамп кивати у відповідь.

Трамп же на цьому бенкеті — говорить переважно про співпрацю між країнами. А вона — знову оживає. Адже поміж гостей — представники технологічної індустрії та бізнесу Америки, готові створювати багато-мільярдні проєкти з британцями.

Щоби зачарувати Трампа, монарший дім Британії щедро йому лестить. Після вишуканої вечері гостям подають особливе пригощання — рідкісні напої. Портвейн 1945 року — на честь Трампа як 45 президента США та коньяк 1913 року. Того самого, коли на шотландському острові Льюїс народилася майбутня мати Дональда Трампа. Ще один комплімент гостям — спеціально для них роблять коктейль з американським віскі у складі.

Наступний ранок після бенкету — в американського президента вже робочий. На прощанні з королем Трамп плескає Чарльза по плечу — у порушення всіх правил протоколу. Та, імовірно, панібратська поведінка американського президента — лишиться чи не єдиним скандальним моментом візиту. Адже решта, включно зі спілкуванням з пресою, проходить на диво спокійно.

Зустріч Трампа і Стармера

З британським прем’єром американський президент обговорює тарифи, підписує угоди і говорить про завершення війни в Україні. Вже на пресу Кір Стармер публічно заявляє про необхідність рішуче посилити тиск на Путіна, щоби той погодився на мир. Президент США зізнається — завершити війну виявилося складніше, ніж він очікував.

Трамп каже — сподівається, що вже скоро матиме гарні новини на цю тему, не уточнюючи, що ж мав на увазі. І наполягає — головний спосіб примусити Росію до миру — це припинити купувати її нафту та знизити на неї ціни. Тоді  Путіну доведеться піти на переговори.

Британська преса відзначає, що вмовити Трампа самому запровадити санкції проти Росії — прем’єру Стармеру, схоже, не вдалося. Дональд Трамп залишає Британію цілком задоволеним — він став першим президентом США, який двічі відвідав країну з державним візитом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН З АЛЛОЮ МАЗУР НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ 20:00 19 ВЕРЕСНЯ - П'ЯТНИЦЯ

Дата публікації
Кількість переглядів
375
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie