Візит Трампа до Великої Британії: чому це важливо для України

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Дональд Трамп завтра вирушає з великим державним візитом до Великої Британії на запрошення короля Чарльза. В України є власні очікування від цього візиту. Президент Зеленський сподівається, що прем’єр Британії підніме питання гарантій безпеки для України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Патрулі на катерах моніторять водойми, гелікоптери готуються контролювати простір з повітря. А кінна кавалерія проводить останні репетиції. Сполучене Королівство готується до приїзду американського президента Дональда Трампа. Нещодавнє вбивство соратника американського президента змусило британців ретельніше подбати про безпеку.

Реклама

Такі візити бувають нечасто. Трамп такий досвід має. За минулої каденції його приймала нині покійна Єлизавета Друга. Світ тоді облетіли відео, як президент США порушував королівський протокол.

Цього разу пише британська BBC — ризики від непередбачуваної поведінки Трампа теж високі. Але у Сполученому королівстві відточують все до дрібниць. Спершу подружжя Трампів завітає до монаршої родини у Віндзорі, разом вони відвідають могилу Єлизавети ІІ та візьмуть участь у банкеті.

Найретельніше готували 7-хвилинну промову Короля Чарльза. ВВС пише, що текст пройшов кілька редакцій. Бо монарх, як сподівається уряд його Величності, має максимально зачарувати господаря Білого дому. Перед важливими переговорами, які заплановані на четвер.

«Велика Британія прагне отримати з цього візиту щось стратегічне й змістовне. Очевидно, буде багато ретельно зрежисованих моментів. Британія зробить ставку на ті речі, які, як завідомо, подобаються Трампу: особиста присутність королівської родини, акцент на історичних зв’язках між двома країнами», — каже Олівія О’салліван, директорка програми «UK in the World», Chatham House.

Реклама

Переговори зі Стармером стосуватимуться нової ядерної угоди, технологічного партнерства. А ще прем’єр-мімінстр спробує переконати Трампа не обкладати Британію митами на сталь та алюміній. З важливого також — зблизитись у позиціях щодо України. Вже наступного тижня — під час генеральної асамблеєю ООН можлива зустріч із Зеленським, про це заявив держсекретар Рубіо.

Лондон, пишуть аналітики, буде змушений балансувати між спробою вразити американського президента і пояснити своїм громадянам, чому на це витрачається стільки державного ресурсу. За останніми опитуваннями він вкрай непопулярний політик у Сполученому королівстві — лише 16 відсотків відгукуються про нього позитивно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 16:00 новини 16 вересня. Удар по університету в Харкові! Трамп летить до короля Британії!