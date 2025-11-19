Візит Володимира Зеленського до Іспанії: про що домовився президент України

Володимир Зеленський і Педро Санчес / © ТСН

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про новий пакет допомоги для України: 40 ракет для ППО і щонайменше 615 мільйонів євро. Також Київ і Мадрид готуються до спільного виробництва зброї. Про все це домовилися під час візиту президента України до Іспанії. Після Греції та Франції — вчора Володимир Зеленський побував у Мадриді.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Володимир Зеленський зустрівся з іспанськими парламентарями: головою конгресу та головою сенату у будівлі парламенту, де імʼя українського президента внесли до книги почесних гостей. А також провели йому екскурсію залою засідань.

Опісля українська делегація рушила за місто до однієї із оборонних компаній, де іспанці презентували військову техніку. Зокрема показали: протидронові системи, турелі, повітряні та наземні дрони, радари дальнього виявлення та боєприпаси.

Саме посилена співпраця в оборонному секторі стане основою оборонного меморандуму між Україною та Іспанією, який підписали під час візиту. Йдеться, зокрема, про виготовлення спеціальних машин. Їх зможуть використовувати країни ЄС, Україна та інші держави. Також передбачено, що Іспанія може постачати Україні готові машини як військову допомогу.

Окрім рішень в оборонному секторі, зокрема, підписано угоди що стосуються посилення співпраці в економіці і туризмі, а також у протидії дезінформації росіян. І анонсовано плідну розмову із президентом Ердоганом у Туреччині вже за кілька годин.

