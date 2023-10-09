Вкрадений кашкет у загиблого воїна ЗСУ і бої до останнього: десантники розповіли, як звільняли Кліщіївку

Українські військові розповіли подробиці звільнення окупованої раніше Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Десантники розповіли, як успішно виконали завдання та взяли у полон 7 окупантів, які під час штурму намагались хитрувати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Під час звільнення Кліщіївки окупанти активно чинили опір

Кліщіївку звільняли десантники 80-тої бригади. В одному із руїн наші бійці виявили схованку окупантів. Ті засіли у підвалі і здаватися не хотіли. Проте згодом українські десантники взяли у полон 7 росіян.

"Котик" - боєць, який знімав відео під час наступних бойових завдань, отримав поранення і на момент запису інтерв'ю - у шпиталі. Його побратими на псевдо "Кемел" та "Козак" - коментують штурм, бо теж тоді були у складі підрозділу", - йдеться у сюжеті Івана Петричака.

"Кемел" і "Козак" разом воюють три місяці. "Кемел" - досвідчений боєць, а "Козак" же - на війні менше року і звільнення Кліщіївки, то були його перші бойові виходи.

"Кемел" і "Козак"

"Перший день ми приїхали, це був білий день. Перші вибухи. Нас там почали крити так, що ми не могли дальше просунутись. Мінометка, танки, ну все що було", - каже військовослужбовець 80 бригади ЗСУ "Козак".

Це була робота під обстрілами, коли окупантів більше, ніж своїх. У день звільнення Кліщіївки наші бійці отримали завдання: просунутися на найближчу до ворога точку і закріпитися.

"Вона в нуль зруйнована. Ні однієї цілої хати нема. Просто. І це для тебе таке відчуття, що ого", - каже "Кемел".

Військові кажуть, що потрібно прислухатись до кожного звуку. Окупанти ж не планували здаватись та пробували відбиватись, але марно.

Кадри боїв за Кліщіївку

"Для нас на цьому штурм закінчився. Ми дійшли до тієї токи, до якої повинні були вийти", - каже "Козак".

Як ЗСУ захоплювати окупантів у полон

На крайній точці виявили скупчення росіян. Зі зруйнованого підвалу одразу витягли 6 загарбників. Ще один окупант - пішов на хитрість. Він вирішив заховатись, проте згодом таки здався.

Поведінка окупантів свідчить, що вони усвідомлюють, що чинять і здаватися добровільно не готові навіть в найгірших для себе ситуаціях.

Полонені окупанти

"Вони сидять в підвалах. Ти у нього питаєш скільки ти тут сидиш? Тиждень. Без води, їжі, боєкомплекту. На нього всім начхати, про нього забули. Йому сказали там сидіти і все, його нічого більше не хвилює", - каже український воїн.

Полонені окупанти з різних підрозділів, вони ховались у зруйнованих будинках після обстрілу української артилерії.

Під час допиту на одному з росіян помітили кашкет українського солдата. Його окупант, як трофей, зняв з нашого загиблого. Вони не можуть відповісти, за що воюють. Один із полонених виявився чеченцем, який заявив, що "приїхав подивитись на війну".

Кашкет загиблого воїна ЗСУ, який вкрав окупант

На момент виходу сюжету його герої потрапили до госпіталю

Нині Кліщіївка під українським контролем. Але операція зі звільнення територій в її районі ще не завершена. Українські штурмовики щодня ризикують життям, аби звільнити усі загарбані території.

"У нас бойовий дух, слава богу високий. Тому що всі розуміють, це потрібно довести до якогось логічно завершення", - каже "Кемел".

"Кемел"

Вже під час підготовки цього сюжету до виходу в ефір - "Кемел" і "Козак" теж потрапили до шпиталю. В одного - осколкове пораненні і контузія, в іншого - наслідки фізичного перевантаження. Та обоє планують якнайшвидше повернутися в стрій і продовжувати битися за перемогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ціна українського наступу: ЗСУ розкривають деталі важких боїв за Кліщіївку

Нагадаємо, воїн ЗСУ розкрив деталі штурму Кліщіївки.

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