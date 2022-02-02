"Вкрадений сон": 36 годин без відпочинку, або експеримент, який не варто повторювати

"Вкрадений сон": 36 годин без відпочинку, або експеримент, який не варто повторювати

За словами лікарів, відсутність сну дуже агресивно впливає на нервову та серцево-судинну системи.

Журналіст ТСН Мирослав Ганущак добровільно погодився не спати з науковою метою, щоби дослідити як змінюються параметри здоров'я, інтелекту і чи варто в такому стані сідати за кермо.

Про результати екперименту - 2 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30 в рамках спецпроєкту "Вкрадений сон".

МЕДИЦИНА ПРОТИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ЗІ СНОМ

Від цього експерименту чоловіка відмовляли експерти.

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"В Сан-Дієго є хлопець, який не спав 11 днів поспіль. Це світовий рекорд. За ці 11 днів він пережив усі можливі ментальні відхилення. У нього були й біполярні розлади, і депресія, і тривожність, і суїцидальні думки", - зазначає авторка книжки "Коли я нарешті висплюсь" Ніка Бєльська.

За словами ж експертки зі сну Ольги Маслової, люди після відсутності сну поводили себе і мали такі ж когнітивні ознаки, як люди з певним відсотком алкоголю у крові.

ЩО ПОКАЗАЛИ ТЕСТИ

Так, на спеціальному тренажері фахівці фіксують швидкість реакції Мирослава на дорозі в бадьорому стані. Він демонструє чудові показники, в іншому тесті - на уникнення ДТП - теж справляється. У випробуванні на вправність має непоганий результат - 38 влучних кидків м'яча у корзину.

Життєві показники організму журналіста фіксують медики. Сатурація, робота серця, частота дихання і тиск - все на відмінно.

Аби зафіксувати, як безсоння зіпсує інтелектуальні здібності, Мирослав успішно проходить ще декілька простих тестів: запам'ятати послідовності, в яких експерт доторкається до цеглинок та вивчити 4 рядки вірша.

Тим часом, від ранку до другої ночі минуло вже 20 годин як Мирослав не спить. Він залишив в кімнаті увімкненими світло і телевізор. Аби збадьоритися - зайнявся домашніми справами. О четвертій ранку вимив посуд і засів за книжку. Сходив у душ, випив третю каву і зрештою вирішив трохи раніше виїхати на роботу.

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"Таке враження, що мозок спить, а всі мої дії, як робот - на автоматі. Просто тому, що я їх пам'ятаю'", - зізнався чоловік.

Тепер під час тесту на влучність невиспаний Мирослав має 33 кидки. Лише на чотири менше, ніж учора. В межах похибки. Експерти цей успіх пояснюють м’язовою пам’яттю і коротким терміном експерименту.

Вимір показників здоров’я чоловіка теж не свідчить про якийсь критичний стан. Змінився лише тиск, який трохи підвищився.

"Але почуваюся просто жахливо. В мене відчуття одне. Мирослав, іди поспи", - зізнається він.

В інтелектуальному тесті те, що напередодні було забавкою - сьогодні ніяк не дається. І повне фіаско в поетичному конкурсі.

"Важче фокусуватися. Мозок втомлений, важче обробляти інформацію, тому що необроблена інформація з попереднього дня", - пояснює експертка.

Чи можна сідати в такому стані за кермо? Експерти тут категоричні.

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"Людина сиділа, кліпнула очима і їй здається, що нічого не відбувалось, а насправді минула якась певна кількість хвилин за цей час", - говорить фахівчиня.

У тесті на швидкість реакції Мирослава теж спіткала невдача - час реакції зріс майже удвічі.

Тож комп’ютерна симуляція чудово демонструє - невиспаному за кермо категорично сідати заборонено.

"Це є нерідкою проблемою і причиною ДТП, особливо під ранок і особливо в людей, які працюють позмінно. Одна справа засинати з книжкою, коли ви сидите в кріслі, а інша - коли ви керуєте якоюсь технікою", - застерігає експертка зі сну Ніка Бєльська.

ВИСНОВКИ

"Я б не радила такі експеримент проводити. Вони впливають дуже агресивно на нервову та серцево-судинну системи", - застерігає лікарка-тарапевтка Ілона Бегларян.

Така невиспана людина на роботі абсолютно неефективна.

Що зміниться з параметрами здоров'я, якщо не спати 36 годин | Вкрадений сон

"Людина невиспана, вона присутня на роботі, але вона водночас відсутня на роботі, бо вона сонлива", - зазначажє сомнолог Юрій Погорецький.

"Я провів без сну понад 30 годин і це справжня каторга. Не повторюйте цей експеримент у реальному житті. Висипайтесь", - резюмував Мирослав Ганущак.

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