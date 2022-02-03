"Вкрадений сон": чи можливо врятуватися від хронічного недосипання через роботу

"Вкрадений сон": чи можливо врятуватися від хронічного недосипання через роботу

Згідно з порадами фахівців, день має починатися зі світла, що нагадує природнє світло ранку.

Представникам багатьох професій добре відомо, що таке робота вночі чи вставання на роботу о четвертій ранку. А от про вплив таких графіків на здоров'я - відомо значно менше.

Про те, чи можливо врятуватися від хронічного недосипання через роботу - 3 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30 в рамках спецпроєкту "Вкрадений сон".

Так, Олена - журналістка ТСН, яка працює на ранкових випусках новин. Їй доводиться прокидатися о пів на четверту ранку. А спати вона лягає опівночі.

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"Лягати раніше - не виходить...А от результат- на обличчі", - скаржиться Олена.

Вона моніторить новини і відбирає найважливіше, що потрапить у ранковий випуск. У такому режимі дівчина працює вже три роки.

"Понеділок - о'кей, вівторок о'кей, середа - починаю засинати, четвер, п'ятниця - я вже тут починаю ходити на автоматі", - зізнається вона.

Ранковий ведучий ТСН Святослав Гринчук теж не може похвалитися тривалим сном. Але мужньо - не скаржиться.

"Раніше мені годин 9 треба було, аби нормально виспатися. Зараз я відчуваю, що за 5 годин я вже у формі, аби шось робити", - розповідає він.

Експертка зі сну Ольга Маслова стверджує, в світовій популяції є люди, яким достатньо спати лише 3 години на добу без шкоди здоров’ю. Але таких лише 3%. Рецепт один - рятуватися денним сном.

Як це влаштувати в офісі, можна побачити в одному зі столичних коворкінгів - тут можна ізолюватися від світу в спеціальній капсулі сну.

Тим часом жодного сну на роботі у копів. Діана та Андрій в одному екіпажі працюють понад рік і навчилися підтримувати одне одного.

Дві поспіль нічні зміни по 12 годин - пережити таке непросто. А тривалий час в такому графіку не минає безслідно.

"До роботи в поліції я менше хворів. Тобто імунітет в мене був кращий", - зізнається Андрій.

Наукою доведено - хронічне недосипання надзвичайно небезпечне.

"За декілька років позмінної роботи людина починає набирати вагу, починаються онкологічні проблеми за 7-10 років. У довгостроковій перспективі - це дуже погано", - зазначає експертка зі сну Ніка Бєльська.

А рецептів порятунку по суті два - або змінити роботу, або уникати світла після нічної зміни - навіть користуватися блокуючими блакитний колір світла помаранчевими окулярами, і прийшовши додому відразу піти спати. Імітувати коротку ніч - проспати з 5 годин.

Не буває шкідливого світла, воно буває невчасним - як ось в майстрині з тату Юлії.

"Вже дуже тривалий час не сплю нормально. Стан тривоги", - зізнається дівчина.

Холодне світло, як в робочому кабінеті майстрині - є нормальним для людини лише до обіду, далі воно стає ворогом майбутньому сну.

"Якшо ви цілий день, як і лікарі, працюєте під холодним світлом - вашому мозку здається, що цілий день вас оточує ранкове світло і воно вас стимулює. Людина весь день стимулюється цим штучним світлом і у неї не виникає зміни освітленості. Немає нормальної підготовки до сну", - пояснює експертка.

Чи можливо врятуватися від хронічного недосипання через роботу | Вкрадений сон

Таким чином, день має починатися зі світла, що нагадує природнє світло ранку. А впродовж дня його поступово слід заміняти теплим і до вечора оточити себе жовтим світлом, яке буває на заході Сонця.

Тож у вашому робочому кабінеті чи на кухні до обіду цілком доречним буде холодне світло, а от у спальні користуйтеся теплим, перед самим сном - найкращий варіант невеличкі нічники біля ліжка.

Все написано на упаковках лампочок. Чим більше кельвінів - тим світло холодніше.

Тоді засинати будете швидше і спатимете міцніше.

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