"Вкрадений сон": що заважає українцям якісно спати та дієві рецепти здорового відпочинку

Українці - нація хронічного недосипання.

Украдений сон - те, що турбує сьогодні щотретього жителя планети і буквально вкорочує життя. Українці - не виняток.

Про дієві рецепти здорового сну - 31 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30 в рамках спецпроєкту "Вкрадений сон".

Українці - нація хронічного недосипання. За словами експертки, близько 36% людей від 20 до 60 років кажуть про те, що зараз не висипаються, а 10 років тому це було 28%.

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"Якшо - це хронічна історія, коли людина весь час недосипає, то це, на жаль, веде в могилу", - зазначає авторка книжки "Коли я нарешті висплюсь" Ольга Маслова.

Здоровий сон - це імунітет. За дослідженнями, виспана людина при контакті з хворим на ГРВІ заразиться з ймовірністю 15%, для тієї, що регулярно спить менше 5 годин, ризик вже 50%

"А хвороба Альцгеймера починається ще в 20-25 років, коли ми нехтуємо законами і правилами сну", - наголошує сомнолог Юрій Погорецький.

Фахівець радить зберігати культуру сну і лягати спати і "совам", і "жайворонкам" з 22 години

Іншої думки притримуються авторки книжки "Коли я нарешті висплюсь" Ольга Маслова та Ніка Бєльська.

"Мелатонін виробляється не тому, що бачить на годиннику 22 годину, а тому, що мають відбутись біохімічні процеси, які передують цьому синтезу. Фішка не в конкретній годині, а в тому, як мозок оцінює остановку навкокло себе", - пояснює Ольга Маслова.

Жодної кави після обіду та розслаблення перед сном. Але найбільша проблема - ґаджети. Ніка Бєльська радить перед сном читати книжки, а не дивитися телевізор.

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Головне: під час сну у вашій спальні має бути табу на будь-яке світло. Навіть найменша лампочка вбиває здоровий сон.

"Світло вночі збиває біологічні ритми через те, що клітини, які здатні сприймати світло, працюють навіть при заплющених очах", - пояснює Ніка Бєльська.

Експертка радить - за рецептом здорового сну варто їхати за місто. Там немає ані світлових, ані шумових подразників, а рух, фізичні навантаження на свіжому повітрі - важливий крок до здорового відпочинку вночі.

Докладніше дивіться в сюжеті на відео:

Що заважає українцям якісно спати

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