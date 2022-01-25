Вкрав автівку й одразу потрапив в ДТП: у Сумській області затримали горе-водія 

Чоловік перебував у нетверезому стані.
У Конотопі (Сумська область) затримали 27-річного чоловіка, який вирішив на чужій автівці під’їхати додому.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 25 січня.
Удосвіта, повертаючись додому напідпитку, він вирішив під'їхати на чужій машині. Підручними засобами відкрив замок, завів теж без ключа, але вже за мить врізався в паркан.
На гуркіт вибіг власник машини та затримав підозрюваного, викликав поліцію. Хуліган не чинив спротиву. Зізнався, що не мав досвіду кермування. Тепер може на 5 років потрапити до в’язниці.
Раніше стало відомо, що в Одеській області чоловік "під кайфом" викрав автомобіль газівників. Тепер йому доведеться не лише сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а й провести у в'язниці від трьох до п'яти років.
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