“Влада намагається бути хорошою”: волонтерка різко висловилася про мобілізацію в Україні

В Україні до біса мобілізаційного резерву, але влада “грається” в те, що намагається бути “хорошою”.

Таку думку в інтерв’ю ТСН висловила волонтерка, військова, активістка Майдану Леся Литвинова.

“Ти бачиш, що відбувається з мобілізацією. У нас не вистачає мобілізаційного резерву? В нас до біса мобілізаційного резерву. Але влада грається в те, що намагається бути хорошою. Хорошою для кого? Для більшості, а не воює — більшість. І треба бути хорошими для них, а не для тих хто опинився в заручниках. От ті дорослі, які самі встали і пішли, або ті, хто не сховались”, — каже Литвинова.

За її словами, зараз в Україні намагаються говорити про мобілізацію жінок, про зниження мобілізаційного віку до 18 років.

“Про про це можна говорити, і я не проти мобілізації жінок, і я не проти зниження мобілізаційного віку. Я проти того, аби це робили до того, як зробили все можливе, щоб ті хто зараз мають іти воювати — йшли і воювали”, — розповіла волонтерка.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В РФ НЕ ВСЕ ДОБРЕ З МОБІЛІЗАЦІЄЮ! ЦЕ ВІЙНА НА ВИСНАЖЕННЯ! ЩО ДАСТЬ ЗАМОРОЗКА? | Литвинова інтерв'ю

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