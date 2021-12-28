Один гуляв із голим торсом, інший розтирався: у Дніпрі чоловіки раділи снігу

Один гуляв із голим торсом, інший розтирався: у Дніпрі чоловіки раділи снігу

Один із чоловіків розтирався снігом.

У Дніпрі самовидці зафільмували одразу двох любителів снігу.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 28 грудня.

Один, попри десятиградусний мороз, прогулювався з голим торсом. Далі підійшов до дерева, копнув його ногою і влаштував собі сніговий душ.

Другий, прямував вулицею, раптом зупинився, зняв одяг і почав натиратися снігом.

Дописувачі в соцмережах припустили, що люди просто радіють життю і зимі, та ще й фізично загартовані.

Сьогодні, 28 грудня, вранці та вдень у Дніпрі та по області очікуються складні погодні умови, рівень небезпечності II (помаранчевий). Синоптики прогнозують значні опади у вигляді мокрого снігу, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

У Дніпрі зафільмували чоловіків, які напівголі прогулювалися морозним містом | Новини України

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