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Власника одеського кафе, який вигнав відвідувачку за українську мову, перевіряють на "державну зраду"

Власника одеського кафе, який вигнав відвідувачку за українську мову, перевіряють на "державну зраду"

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Власника одеського кафе, який вигнав відвідувачку за українську мову, перевіряють на "державну зраду"

Власнику загрожує штраф - від трьох з половиною до восьми тисяч гривень, але в поліції уважно вивчають усе відео інциденту.

Скандал в Одесі: відвідувачці не лише відмовили в обслуговуванні українською, а й вигнали з кав’ярні, бо вимагала дотримання мовного закону. Власник закладу заявив, що він звик спілкуватись російською. Те, що жінка почула далі, змусило її звернутись до поліції. Вона оприлюднила відео інциденту у соцмережах і це викликало хвилю обурення не лиш в Одесі, а і по всій країні, йдеться в ТСН

Людмила каже, саме цей заклад для вечері обрала невипадково. Дівчина – член громадської організації, яка має за мету перевірку дотримання мовного закону. У цій кав’ярні, каже, мовного закону дотримуватись навіть не збиралися. “Обслуговували мене також російською мовою, і коли я зробила зауваження офіціанту, він сказав фразу, яку я часто чую: “Якщо ви мене попросите, я можу спілкуватися з вами українською”, - розповідає дівчина.  

Офіціант дійсно перейшов на українську, але власника кав’ярні це неабияк обурило. Чоловік не лише навідріз відмовився перейти на державну, в лоба відвідувачі заявив, що заклад зачиняється, та виставив її за двері.

Весь інцидент Людмила зафільмувала на телефон і виклала у соцмережу. Каже, чоловік не лише відмовлявся спілкуватись українською, а й фактично цитував російську пропаганду. “Вони сказали, що не збирються нічого змінювати, вони не збираються надавати послуги українською мовою. Наративи, які далі я почула були прям по методичкам пропаганди: “Одеса - це російське місто, де спілкуються російською мовою, одесити - це окрема нація, яка спілкується російською”, - розповідає Людимила.  

Жінка звернулась до поліції. Інцидент, який вона оприлюднила у соцмережі, збурив тисячі користувачів по всій країні, які переважно підтримали дописувачку. 

До закладу навідалися правоохоронці та Уповноважена з захисту державної мови. З власником провели профілактичну бесіду та склали адмінпротокол. “Меню вони переклали вже українською. Водночас меню, яке я бачила, написане крейдою на дошці, воно було російською і надалі власник своєї провини як такої не визнає. Будемо бачити чи порушення будуть повторюватись”, - каже Уповноважена з захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк. 

За порушення закону та свої скандальні заяви власник кав’ярні так і не вибачився, ба більше - продовжує наполягати, що українська не є обов’язкова. “В Одесі більшість людей говорить російською мовою, так історично склалося, це багатонаціональне місто, я можу говорити українською мовою, але якщо я говорю насилу, навіщо його перекручувати”, - запевняє власник кав’ярні Сергій.

Меню після скандалу передрукували українською і це єдине, що змінилося з кав’ярні. Власнику загрожує штраф - від трьох з половиною до восьми тисяч гривень, але в поліції уважно вивчають усе відео інциденту. Якщо заяви власника кав’ярні матимуть ознаки державної зради, то справу перекваліфікують і це буде вже кримінальна відповідальність. 

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Дата публікації
Перегляди
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