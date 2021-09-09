Власники сертифікатів вакцинації отримають переваги у “жовтій” та “червоній” зонах карантину

Власники сертифікатів вакцинації отримають переваги у “жовтій” та “червоній” зонах карантину

У МОЗ готують відповідні зміни до карантинних норм.

Головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін розповів, які пільги отримають власники сертифікатів вакцинації у разі посилення карантинних обмежень.

Про це він повідомив 9 вересня у програмі "Право на владу" на 1+1.

За його словами, обмеження "жовтої" і "червоної" зони не стосуватимуться випадків, якщо весь персонал цих закладів та усі відвідувачі матимуть сертифікат вакцинації.

“Бізнес зможе самостійно вирішувати, за яким механізмом йому працювати. Або за правилами "жовтої" зони із певними обмеженнями, втрачаючи свій дохід, або за спрощеними правилами для вакцинованих”, - зауважив Ігор Кузін.

Заступник міністра охорони здоров’я повідомив, що в МОЗ наразі готуються відповідні зміни до карантинних норм.

Бізнес може самостійно вирішувати, за яким механізмом працювати – Ігор Кузін про карантинні норми

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