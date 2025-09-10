Власникам квартир понад 60 «квадратів» погрожують описом каструль за борги: що сталось

Податкова попереджає власників квартир, що може прийти описати майно / © ТСН

Власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 60 квадратних метрів та які вчасно не сплатили податок з різних причин, почали отримувати загрозливі попередження від податкової про опис майна.

Свою історію для ТСН.ua розповіла київська вчителька, мати двох дітей, яка зараз знаходиться в декреті. Вона володіє в столиці двома з половиною квартирами, загальна площа яких трохи більше 120 квадратних метри.

«Я володію двома двокімнатними квартирами та половиною трикімнатної. Нещодавно з податкової мені надійшов лист про те, що уповноважений інспектор має наміри прийти та описати належне мені майно, якщо я не заплачу податок на свою нерухомість. Як виявилось, борг станом на зараз складає майже 17 тисяч гривень», — розповіла нам ця киянка.

Та підкреслила: «Є розуміння, що податки треба сплачувати, але жодного разу мене ніхто не попереджав про борг, не попереджали, коли він був ще не таким великим і, відповідно, не було загрози опису чи вилучення мого майна. Коли я зателефонувала до податкової, то мені відповіли, що лист про опис мого майна — це вже другий етап дій податківців. Тобто третій — це фізичний опис мого майна, яке можна продати на аукціоні. Якщо податкова така поінформована про нерухомість, то чомусь моїх номерів телефонів для інформування не знайшли…».

За словами киянки, вона, як законослухняна громадянка, яка володіє площею більше 60 квадратних метрів, має наміри сплатити податок за «квадрати», які держава вважає розкішшю.

«За порадою податкової я створила електронний кабінет та виявила, що борги тягнуться вже декілька років. Якщо б мене вчасно інформували, то, звісно, такого б накопичення я не допустила. У податковій мені також пояснили, що після сплати боргу всі претензії анулюються», — резюмувала вона.

Якщо більше 60 «квадратів», то людина вважається багатієм

Ситуацію щодо сплати податків за нерухоме майно в коментарі для ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало, яка знається зокрема і на податковому законодавстві.

«Власники об’єктів житлової нерухомості (однієї чи декілька), яка перевищує в сукупності визначені законодавством обсяги, мають сплачувати податок на нерухоме майно за кожний кв.м. за ставкою, яка визначається місцевою владою. Так, пільговий обсяг, який не підлягає оподаткуванню на нежитлову нерухомість становить: квартира/квартири незалежно від їх кількості — 60 кв. м., житловий будинок/будинки незалежно від їх кількості — 120 кв. м., для інших типів об’єктів житлової нерухомості- 180 кв. м.», — роз’яснює Марина Бекало.

Та продовжує: «Отже, все, що вище зазначених обсягів підлягає оподаткуванню за кожний «зайвий» кв.м. Наприклад, особа володіє житловою нерухомістю 85 кв. м. (квартира чи декілька в сукупності), базою оподаткування в даному випадку будуть «зайві» 25 кв.м.».

Обчислення податку

Як зазначає Марина Бекало, обчислення податку здійснює податкова за місцем реєстрації власника майна та надсилає поштою за адресою реєстрації податкове повідомлення-рішення (ППР) про сплату податкового зобов’язання до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

«У разі, якщо платник податку був авторизований в електронному кабінеті платників податків, то він також може ці податкові повідомлення (в тому числі податкові борги) побачити у себе в кабінеті», — каже адвокатка.

І додає важливий нюанс: «Також варто зазначити, що у разі, якщо податкова не надіслала (не вручила) ППР у строки до 1 липня, платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання. Тобто, власник майна не буде сплачувати штраф чи пеню за несвоєчасну сплату податку, якщо податкова порушила строки надсилання ППР».

Терміни для сплати

Марина Бекало роз’яснює, що податкове зобов’язання сплачується протягом 60 днів з дня вручення ППР податковою.

«У разі несплати податку в зазначений строк, у платника податків виникає податковий борг. За Податковим кодексом, право податкової застави виникає з дня виникнення податкового боргу. Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума по боргу не 3060грн», — зазначає адвокатка.

Що з майна можуть описати

На це питання Марина Бекало відповідає так: «Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису. До акта опису включається майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу. Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника податкового органу. У разі, якщо власник майна відмовляється допустити представників податкової до складання акта опису, в такому разі податківцями складається акт відмови, що є підставою для звернення до суду щодо арешту банківських рахунків та зупинення видаткових операцій на рахунках/електронних гаманцях платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов’язання такого платника податків допустити податківців для опису майна у податкову заставу».

Уточнюючи, адвокатка каже, що під опис може потрапити будь-яке ліквідне майно, яке може бути використане як джерело погашення податкового боргу, може бути включено до акту опису майна в межах вартості податкового боргу.

Як дізнатись про можливий борг

Про це Марина Бекало каже наступне: «Власники нерухомого майна (які володіють нерухомістю вище 60 кв.м. для квартир, та 120кв.м для будинків), маючи доступ до електронного кабінету платника податків, отримують інформацію щодо наявних нарахованих податкових зобов’язань та/або податкового боргу. Ті, хто не користується електронний кабінетом, мають переглядати поштову скриньку після 1 липня кожного року або звертатися безпосередньо до податкової за місцем своєї реєстрації за інформацією. Аби не пропустити строки сплати та /або строки оскарження ППР».

