“Віджигає” не лише Фаріон: у мовний скандал “влипла” викладачка із Дніпра

Мовний скандал тепер спалахнув у Дніпрі. Студентка заявила, що викладачка змусила її говорити російською та принизила за українську мову. А педагогиня від усіх звинувачень зрікається.

Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Мовний скандал в Дніпрі

Скандал трапився в медичному виші просто під час практичного заняття майбутніх медиків. Студенти саме опитували літнього чоловіка про стан його здоров’я, коли черга дійшла до Магдалини Пельчар зі Львова. Викладачка зупинила її, бо та говорила до пацієнта українською. З дівчиною вже поспілкувалися журналісти ТСН.

А на додачу викладачка дала “пораду” дівчині.

Жінка від усіх звинувачень дівчини зрікається, до слова, українською мовою.

Пояснення викладачки

Людмила Новоженіна переконує, дівчину попросила говорити російською, бо піклувалася про пацієнта, який нібито не розумів державної.

Що кажуть в закладі?

Зараз у конфлікті розбирається керівництво закладу, там кажуть, про мовний скандал дізналися з соцмереж.

Все-таки керівник погоджується, що викладати у закладі мають українською, а на кафедрі запевняють — так завжди і було.

Та згодом з’ясовується, що Людмила Новоженіна на своїх парах завжди говорить російською, хоч і нібито з дозволу студентів.

Відео, що викладачка дійсно проводить пари російською, поширили і в соцмережах.

На захист викладачки стають і студенти вишу й кажуть, що Магдалина прикрасила ситуацію.

Що кажуть ті, хто стали на захист педагога?

Поки у скандалі розбираються, в закладі не стають на захист жодної з фігуранток. А тим часом у мережі користувачі поділилися на два табори. Одні атакують Магдалину за нібито наклеп на викладачку.

Реакція на мовний скандал у Дніпрі. Скриншот / Facebook

Реакція на мовний скандал у Дніпрі. Скриншот / Facebook

Інші засипають гнівними коментарями викладачку:

“Сподіваюся, що вас виселять до Сибіру! Міла Новоженіна негідна українського громадянства”



“Пані, а ви що чекаєте руского міра? Бачимо що є прихильницею мови ворога, а загалом рашистів. Тоді хто вас тут тримає в Україні? без таких як ви, академія обійдеться і не буде мати позору. Ганьба таким викладачам!!!! Геть в рашу!!!!”



“Скажу на зрозумілому для Міли язику: чемодан, вокзал, россия”.

Новий поворот

Та за добу після розголосу цієї історії на сторінці місцевого підприємця Андрія Табінського зʼявилося відеозвернення від Софії Золотаревської, на якому дівчина стверджує, що і вона ще донедавна була студенткою цього університету, але перевелася до Полтавського медичного університету. Причиною дівчина назвала, зокрема, і ставлення до російської мови викладачів та керівників Дніпровського вишу.

Дівчина заявила, що й багато підручників, які у виші видають студентам, написані російською.

А що там Ірина Фаріон?

Втім, поки на цю історію немає реакції від мовного омбудсмана, невідомо й чи займаються справою правоохоронці. Але взялися за іншу мовознавицю — Ірину Фаріон.

Нагадаємо, що після її гучних заяв про те, що вона не вважає російськомовних військових українцями, екснардепка розсекретила в своїх соцмережах прізвище українського студента в Криму, який вирішив підтримати Фаріон. Через це до нього та його однодумців постукалися російські силовики й змусили вибачатися за свою проукраїнську позицію. Через це на мовознавицю вкотре подали заяви до СБУ.

14 листопада Фаріон вирішила відповісти на такі звинувачення в її бік і назвала все спланованою провокацією ФСБ.

“Якщо цей студент, що вмент відхрестився від своїх слів, реально з Криму, то він точно мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем. Попри те, він чомусь це зробив, і НЕ вказав, аби не ширити його допису публічно, про що деякі дописувачі зазначають і, як вислід, їхні дописи публікую анонімно. Чи не свідчить це про сплановану провокацію ФСБ, підкинуту вже цього тижня, коли попередня понеділкова атака, яка тривала на всі мої обліковники, з тріском провалилася”, — прокоментувала Фаріон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Віджигає не лише Фаріон! В Україні спалахнув новий МОВНИЙ СКАНДАЛ!

Нагадаємо, скандал з Іриною Фаріон спалахнув ще дужче — як “відзначилася” донька екснардепки.

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