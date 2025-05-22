Влітку закінчується допомога США: що чекає на Україну і якою буде війна — Жданов відповів

Олег Жданов / © ТСН.ua

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Україна й Росія мають самостійно домовлятися про мир. Про це заявив Дональд Трамп після розмови з Путіним. США не приєднаються до нових санкцій ЄС проти Кремля, а Трамп вже говорить про торговельні можливості з РФ після завершення війни, пише The New York Times.

Чи означає це, що Трамп фактично відмовився від участі у процесі мирного врегулювання та якою буде війна без допомоги США — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, США не вийдуть з переговорного процесу, щоб не казав Трамп. Однак можлива різниця в участі та впливі.

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«Такою своєю поведінкою Трамп показує, що йому байдуже, хто і яке рішення ухвалить в цих перемовинах. І, скоріше за все, він може не поїхати, наприклад, на черговий раунд перемовин і відправити того ж самого Рубіо», — каже Олег Жданов.

Він пояснює: Трамп — насамперед бізнесмен, і він дуже імпульсивна людина, яка не може робити довгострокові комбінації.

«Як у шахах — там треба думати на декілька ходів вперед і потім реалізовувати ту чи іншу стратегію. Один з високопосадовців із найближчого оточення Трампа на правах анонімності пояснив, що Трамп не політик, Трамп — бізнесмен. Він приходить, висловлює свою думку, каже, що домовилися, по руках вдарили і все — він вийшов і одягнув на себе лавровий вінок переможця. Якщо угода, як він любить казати, „не пішла“ і треба робити якусь комбінацію, якісь кроки для того, щоб досягнути, потрібен час — Трамп тут же втрачає інтерес і дає задній хід, щоб не ганьбити свою репутацію, що в нього нічого не вийшло. Він така людина блискавична», — каже Олег Жданов.

Він також пригадав нещодавню заяву державного секретаря США Марка Рубіо в Конгресі:

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«Він давав пояснення стосовно ситуації по регулювання нашої війни. І Марк Рубіо пояснив, що Росія претендує на те, на що немає права взагалі, а Україна не може повернути собі те, що вона втратила. І тому цей конфлікт не має військового вирішення — так сказав Рубіо в Конгресі. А тепер на те, що я сказав про Трампа, накладіть слова Марка Рубіо. Він пояснив Трампу, що це „нескінченна пісня“ і вирішити її буде дуже складно. Тому Трамп взяв і зробив задній хід. Плюс вплив Путіна на Трампа. Як сказала одна конгресвумен, Путін зіграв на Трампі як на скрипці. На що Рубіо обурився і сказав, що це неправда — Трамп не поступився жодним пунктом перед Путіном. Хоча Трамп просто став на бік Путіна і зараз повністю озвучує його наративи. А розуміючи, скоріше за все, що реакція світу і самих американців буде негативною, тому що Україна користується повагою і підтримкою серед американського суспільства, Трамп вирішив тримати велику дистанцію», — пояснює Олег Жданов.

Чого очікувати від США далі

На його думку, надалі ми будемо спостерігати саме ізоляційну політику Трампа стосовно нашої війни та зовнішніх проблем.

«Мало того, США не тільки не приєднаються (до санкцій проти Кремля — ред.). Зараз готується чергова заява Великої Сімки стосовно ситуації в нашій війні. Так от, Держдеп США сказав, що треба викреслити пункт підтримки України, повністю прибрати і не називати війну війною. Мовляв це не війна, це не конфлікт, це незаконні дії Російської Федерації», — каже Олег Жданов.

З усіх заяв, які лунали від Трампа, до Путіна не було жодних ультиматів — всі ультиматуми були у нас, звертає увагу Жданов. Натомість, на його думку, Трамп дав Путіну картбланш на бойові дії з відкритою датою.

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«Нам погрожували, що не дай Бог ми відмовимося від перемовин, або не погодимося на ті умови, які будуть озвучені — сісти за один стіл перемовин. І бачите, як Трамп написав, негайно розпочати перемовини, негайно. І він думав, що на другий-третій день вже буде підписана угода. А фактично він дав Путіну картбланш на бойові дії з відкритою датою. Жодного дедлайну не було поставлено. Пєсков сказав, що ніхто не визначав ніяких термінів стосовно вимог, які висуває кожна сторона, стосовно наступної зустрічі. Хто ставив якісь дати? Ніхто. Тому чекайте, коли будемо готові», — каже Олег Жданов.

Якою буде війна в Україні без участі США

Російська армія спробує піти у наступ і вони до цього готуються, каже Олег Жданов. Водночас, за його словами, якщо Європа подолає в собі залежність від США і страх перед Трампом, то вона спроможна замінити США у підтримці України.

«У них є достатньо зброї для того, щоб забезпечити нас технікою, озброєннями і боєприпасами. Тут великої проблеми немає. Єдина політична проблема, а технічної немає. В них достатньо озброєння, щоб нам його дати», — запевняє експерт.

Водночас Дональд Трамп не збирається нічого постачати Україні. Влітку 2025 року закінчується пакет військової допомоги Джо Байдена, і наразі в американському бюджеті не передбачено нових постачань зброї.

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«Якщо ви відкриєте сайт Міністерства фінансів Сполучених Штатів, там опублікований бюджет, і ви там не знайдете жодного центру на військово-технічну допомогу Україні. Трамп, як і обіцяв, що я не дам жодного патрона, так він і виконав свою обіцянку. Так що поки Трамп перебуває в Білому домі, ми офіційно від США не отримаємо жодного патрона. Не кажучи вже про гармати і танки», — каже Олег Жданов.

Єдине можливе джерело — це прямі контракти з американськими підприємствами.

«Справа у тому, що в США стовідсотково приватний військово-промисловий комплекс. І поки що Трамп приватні контракти не зачепив. Ми до кінця 2027-го року будемо за деякими контрактами отримувати озброєння, які були підписані торік за Байдена. Трамп жодного контракту не зупинив і не розірвав. Так що можливо ми можемо купувати зброю у підприємств США напряму або через посередників. А від держави США ні — все закрийте і забудьте», — каже експерт.

Раніше ми писали про те, що Трамп пояснив, чому Путін не припинить війну.

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